Где сейчас напряжённая ситуация, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сегодня

В Генштабе отметили, что Силы обороны продолжают сдерживать натиск российских войск. К сожалению, ситуация на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях остается напряженной. Именно там оккупанты сосредотачивают основные наступательные усилия.

Кроме того, сегодня россияне активно атакуют на Лиманском и Купянском направлениях. По состоянию на 22:00 29 ноября на фронте произошло еще 172 боевых столкновения.

На Покровском направлении в течение суток агрессор 34 раза атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Чумацкое, Новый Труд и Желтое. 10 боестолкновений продолжаются до сих пор.

При этом потери оккупантов, по имеющейся информации в настоящее время, составили 497 человек убитыми и ранеными, уничтожено 4 боевые бронированные машины, артиллерийская система, 3 пункта управления БПЛА и 12 единиц автомобильной техники противника, также 2 автомобиля и 2 артиллерийские системы наши защитники повредили,

– рассказали в Генштабе.

Тем временем на Кураховском направлении оккупанты на это время суток сделали 43 попытки продвинуться вперед. 11 вражеских атак продолжаются. В основном бои продолжаются у Сонцовки, Берестков, Новодмитровки, Зари, Курахово, Дачного, Дальнего, Елизаветовки, Анновки и Успеновки.

На Времовском – агрессор 24 раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Веселого Гая, Константинопольского, Сухих Ялов, Раздольного и Новодаровки. Сейчас продолжаются 3 боестолкновения.

На Харьковском направлении оккупанты 5 раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Кудиевки, Волчанска и Тихого. 2 боестолкновения до сих пор продолжаются.

Еще 7 раз агрессор атаковал наши позиции на Купянском направлении. Силы обороны отбили все вражеские атаки у Колесниковки, Лозовой, Первомайского и Зеленого Гая.

За сегодня на Лиманском направлении оккупационные войска 20 раз атаковали наших защитников в районах Грековки, Новоегоровки, Тернов, Ямполовки, Дибровы, Торского, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Украинские воины отбили 18 атак агрессора, еще 2 боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 3 попытки российских захватчиков захватить наши позиции в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении – оккупанты дважды пытались продвинуться вперед в районах Дружбы и Торецка. Впрочем, получили отпор.

На Приднепровском – россияне совершили 3 попытки штурма позиций наших подразделений. Правда, безрезультатно.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. За сегодня наши защитники отбили 22 атаки российских захватчиков на этом направлении.