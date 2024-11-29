Де зараз напружена ситуація, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті сьогодні

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують стримувати натиск російських військ. На жаль, ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою. Саме там окупанти зосереджують основні наступальні зусилля.

Окрім того, сьогодні росіяни активно атакують на Лиманському та Куп'янському напрямках. Станом на 22:00 29 листопада на фронті відбулося ще 172 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку протягом доби агресор 34 рази атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Чумацьке, Новий Труд та Жовте. 10 боєзіткнень тривають досі.

При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час, склали 497 осіб вбитими та пораненими, знищено 4 бойові броньовані машини, артилерійська система, 3 пункти управління БпЛА та 12 одиниць автомобільної техніки противника, також 2 автомобілі та 2 артилерійські системи наші захисники пошкодили,

– розповіли в Генштабі.

Тим часом на Курахівському напрямку окупанти на цей час доби зробили 43 спроби просунутися вперед. 11 ворожих атак продовжуються. В основному бої тривають біля Сонцівки, Берестків, Новодмитрівки, Зорі, Курахового, Дачного, Дальнього, Єлизаветівки, Ганнівки та Успенівки.

На Времівському – агресор 24 рази штурмував передній край нашої оборони в районі Веселого Гаю, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного та Новодарівки. Наразі тривають 3 боєзіткнення.

На Харківському напрямку окупанти 5 разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Кудіївки, Вовчанська та Тихого. 2 боєзіткнення досі тривають.

Ще 7 разів агресор атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Сили оборони відбили всі ворожі атаки біля Колісниківки, Лозової, Першотравневого та Зеленого Гаю.

За сьогодні на Лиманському напрямку окупаційні війська 20 разів атакували наших захисників в районах Греківки, Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Діброви, Торського, Зарічного, Григорівки та в Серебрянському лісі. Українські воїни відбили 18 атак агресора, ще 2 боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 3 спроби російських загарбників захопити наші позиції в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому – окупанти двічі намагалися просунутися вперед в районах Дружби та Торецька. Втім, отримали відсіч.

На Придніпровському – росіяни здійснили 3 спроби штурму позицій наших підрозділів. Щоправда, безрезультатно.

Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За сьогодні наші захисники відбили 22 атаки російських загарбників на цьому напрямку.