Россия готовится к наступлению, проблемы в рядах оккупантов на Луганщине: главное из Генштаба

Украинские военные продолжают мужественно защищать родную землю от врага. И несмотря на то, что оккупанты терпят бешеные потери, они продолжают наступление и ежедневно атакуют позиции ВСУ.

Как отметили в утренней сводке Генштаба ВСУ, оккупанты за минувшие сутки предприняли ряд попыток атаковать. Но подразделения Сил обороны все эти потуги обламывают, пополняя статистику потерь противника.

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Наступления и атаки не утихают

По данным ведомства, оккупанты активно занимаются разведкой. Известно, что на отдельных направлениях захватчики готовятся к наступлению. И несмотря на то, что они терпят безумные потери, они продолжают наступательные действия. Их зафиксировали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

По имеющейся информации, за минувшие сутки удалось отбить атаки вблизи ряда населенных пунктов. Речь идет о Новоселовском, Площадке, Невском, Краснопоповке, Диброве, Кузьмине и Белогоровке на Луганщине, а также Спорном, Белогоровке, Васюковке, Благодатном, Красной Горе, Бахмуте и Клищиевке Донецкой области.

Также в сводке рассказали о проблемах врага, с которыми он сталкивается. Например, в одном из подразделений, которое воюет в Луганской области, истекли трехмесячные контракты еще 9 января. Это стало причиной того, что около 300 бойцов "второй армии мира" не получают денег. Но это еще не все. Они не могут просто уйти со службы, ведь в России все еще объявлена мобилизация.

Вкратце упомянули также и о работе подразделений ракетных войск и артиллерии. Известно, что за минувшие сутки им удалось поразить пункт управления, 3 района скопления живой силы врага, а также состав горюче-смазочных материалов.

Враг продолжает террор

По имеющимся данным, оккупанты продолжают насаждать российское гражданство украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса. Так, в Горловке длятся принудительные меры, цель которых – выдать водителям удостоверение по российскому образцу. Если у желающих отсутствует паспорт России, то этого не могут сделать. Известно, что перед сотрудниками транспортных предприятий был поставлен ультиматум. Если до 1 мая они не получат водительское удостоверение российского образца, то их уволят.

К сожалению, за прошедшие сутки оккупанты продолжали атаковать мирное население. Зафиксировали 6 ракетных ударов, 4 из которых пришлись на гражданскую инфраструктуру Славянска, Краматорска и Дружковки на Донетчине. Кроме того, враг совершил 4 авиационных удара, а также 73 обстрела из РСЗО.

В заключение расскажем о ситуации на Волынском, Полесском, Северском, а также Слобожанском направлениях. В Генштабе отмечают, что не фиксируют наступательные группировки. Мы вспомним слова министра обороны Алексея Резникова. Он отметил, что 24 февраля оккупанты могут совершить новое мощное наступление. Но уже на Донбассе и на Юге Украины.