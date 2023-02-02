Як зазначили у ранковому зведення Генштабу ЗСУ, окупанти за минулу добу здійснили низку спроб атакувати. Але підрозділи Сил оборони всі ці потуги обламують, поповнюючи статистику втрат ворога.

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Наступи й атаки не вщухають

За даними відомства, окупанти активно займаються розвідкою. Відомо, що на окремих напрямках загарбники готуються до наступу. І попри те, що вони зазнають шалених втрат, вони продовжують наступальні дії. Їх зафіксували на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За наявною інформацією, за минулу добу вдалося відбити атаки поблизу низки населених пунктів. Мовиться про Новоселівське, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву, Кузьмине та Білогорівку на Луганщині, а також Спірне, Білогорівку, Васюківку, Благодатне, Красну Гору, Бахмут і Кліщіївку на Донеччині.

Також у зведенні розповіли про проблеми ворога, з якими він стикається. Наприклад, в одному з підрозділів, який воює на Луганщині, закінчилися тримісячні контракти ще 9 січня. Це стало причиною, що близько 300 бійців "другої армії світу" не отримують грошей. Але і це ще не все. Вони не можуть просто піти зі служби, адже у Росії все ще оголошена мобілізація.

Коротенько згадали також і про роботу підрозділів ракетних військ і артилерії. Відомо, що за минулу добу їм вдалося вразити пункт управління, 3 райони скупчення живої сили ворога, а також склад паливно-мастильних матеріалів.

Ворог продовжує терор

За наявними даними, окупанти продовжують насаджувати російське громадянство українцям на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Так, у Горлівці тривають примусові заходи, мета яких – видати водіям посвідчення за російським зразком. Якщо ж в охочих відсутній паспорт Росії, то цього не можуть зробити. Відомо, що перед співробітниками транспортних підприємств поставили ультиматум. Якщо до 1 травня вони не отримають посвідчення водія російського зразка, то їх звільнять.

На жаль, минулої доби окупанти продовжували атакувати мирне населення. Зафіксували 6 ракетних ударів, 4 з яких припали на цивільну інфраструктуру Слов'янська, Краматорська та Дружківки, що на Донеччині. Крім того, ворог здійснив 4 авіаційні удари, а також 73 обстріли з РСЗВ.

Наостанок розповімо про ситуацію на Волинському, Поліському, Сіверському, а також Слобожанському напрямках. У Генштабі зазначають, що не фіксують наступальних угруповань. Ми ж пригадаємо слова міністра оборони Олексія Резнікова. Він зауважив, що 24 лютого окупанти можуть здійснити новий потужний наступ. Але вже на Донбасі та Півдні України.