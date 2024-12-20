Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

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Какая ситуация на фронте сегодня, 20 декабря

В пятницу, 20 декабря, на фронте зафиксировали 191 боевое столкновение. Агрессор нанес 3 ракетных и 32 авиационных удара с применением 9 ракет и 59 КАБ, более 730 ударов дронами-камикадзе, а также совершил более 4000 обстрелов.

На Харьковском направлении произошло 1 боевое столкновение в районе Волчанска. Тем временем на Купянском – оккупанты 11 раз пытались вытеснить подразделения Сил обороны с позиций у Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском – враг 14 раз атаковал, пытаясь продвинуться в направлении Ямполовки, Тернов, Новосергиевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Еще продолжаются 2 боестолкновения.

На Краматорском направлении украинские защитники отражали 6 российских попыток идти вперед у Часового Яра. На Торецком направлении – оккупанты 11 раз пытались вклиниться в нашу оборону. В районе Торецка с начала суток 10 раз получили жесткий ответ наших воинов. Одна атака продолжается до сих пор.

Россияне интенсивно атакуют украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня агрессор совершил 41 штурмовое и наступательное действие. Наибольшая активность оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волчье, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка.

В Генштабе заявили, что Силы обороны уже отбили на этом направлении 35 вражеских атак. Еще 6 боестолкновений продолжаются. Агрессор нанес авиационные удары по населенным пунктам Александрополь, Сухой Яр и Покровск. В общем сбросил 3 КАБы.

Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 370 человек, из них 171 – безвозвратно. Уничтожено одну БМП и 9 автомобилей. Кроме того, повреждены миномет и единица автомобильной техники,

– сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении сейчас насчитывается 20 боевых столкновений. Оккупанты сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь.

Украинские защитники отбили 17 атак врага. 3 – еще продолжаются. Авиационным ударам российскими КАБами подверглись населенные пункты Константинополь и Андреевка. К слову, на Кураховском направлении Силы обороны обезвредили 86 оккупантов, из них 34 – безвозвратно. Кроме того, уничтожили единицу автомобильной техники.

На Времовском – произошло 25 боестолкновений. 22 российских штурма уже остановлено нашими воинами в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки. Ожесточенные бои еще продолжаются. Также агрессор применял авиацию в районе Большой Новоселки, сбросив 4 управляемые авиационные бомбы.

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Малой Токмачки. Кроме того, украинские военные 4 раза отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении. Оккупанты применяли штурмовую авиацию по району населенного пункта Ивановка, – ударили 8 неуправляемыми ракетами.

На Курском направлении произошло 50 боевых столкновений. Противник нанес один ракетный удар и совершил 377 артиллерийских обстрелов.

На Северском и Гуляйпольском направлениях – с начала суток агрессор активных действий не проводил.

В Генштабе подчеркнули, сегодня стоит отметить воинов 425 отдельного штурмового батальона, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 38 отдельной бригады морской пехоты, 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем, 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и 124-й отдельной бригады территориальной обороны. Защитники в чрезвычайно сложных условиях сдерживают атаки противника, что преобладает силой.