Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00.

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Яка ситуація на фронті сьогодні, 20 грудня

У п'ятницю, 20 грудня, на фронті зафіксували 191 бойове зіткнення. Агресор завдав 3 ракетних і 32 авіаційних удари з застосуванням 9 ракет та 59 КАБ, понад 730 ударів дронами-камікадзе, а також здійснив більш як 4000 обстрілів.

На Харківському напрямку відбулося 1 бойове зіткнення в районі Вовчанська. Тим часом на Куп'янському – окупанти 11 разів намагалися витіснити підрозділи Сил оборони з позицій біля Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському – ворог 14 разів атакував, намагаючись просунутися в напрямку Ямполівки, Тернів, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Іванівки, Торського, Григорівки та у Серебрянському лісі. Ще тривають 2 боєзіткнення.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивали 6 російських спроб йти вперед біля Часового Яру. На Торецькому – окупанти 11 разів намагалися вклинитися в нашу оборону. У районі Торецька від початку доби 10 разів отримали жорстку відповідь наших воїнів. Одна атака триває досі.

Росіяни інтенсивно атакують українських захисників на Покровському напрямку. Протягом дня агресор здійснив 41 штурмову й наступальну дію. Найбільша активність окупантів зберігається в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка.

У Генштабі заявили, що Сили оборони вже відбили на цьому напрямку 35 ворожих атак. Ще 6 боєзіткнень тривають. Агресор завдав авіаційних ударів по населених пунктах Олександропіль, Сухий Яр та Покровськ. Загалом скинув 3 КАБи.

Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 370 осіб, з них 171 — безповоротно. Знищено одну БМП та 9 автомобілів. Окрім того, пошкоджено міномет й одиницю автомобільної техніки,

– повідомили в Генштабі.

На Курахівському напрямку наразі нараховується 20 бойових зіткнень. Окупанти зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Дальнє, Костянтинопольське та Костянтинопіль.

Українські захисники відбили 17 атак ворога. 3 – ще тривають. Авіаційних ударів російськими КАБами зазнали населені пункти Костянтинопіль та Андріївка. До слова, на Курахівському напрямку Сили оборони знешкодили 86 окупантів, з них 34 – безповоротно. Окрім того, знищили одиницю автомобільної техніки.

На Времівському – відбулося 25 боєзіткнень. 22 російських штурми вже зупинено нашими воїнами в районах Успенівки, Дальнього, Янтарного, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки. Запеклі бої ще тривають. Також агресор застосовував авіацію в районі Великої Новосілки, скинувши 4 керовані авіаційні бомби.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили спробу окупантів просунутися вперед в районі Малої Токмачки. Окрім того, українській військові 4 рази відбивали атаки російських загарбників на Придніпровському напрямку. Окупанти застосовували штурмову авіацію по району населеного пункту Іванівка, – ударили 8 некерованими ракетами.

На Курському напрямку відбулося 50 бойових зіткнень. Противник завдав одного ракетного удару та здійснив 377 артилерійських обстрілів.

На Сіверському та Гуляйпільському – з початку доби агресор активних дій не проводив.

У Генштабі наголосили, сьогодні варто відзначити воїнів 425 окремого штурмового батальйону, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 38 окремої бригади морської піхоти, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем, 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 124-ї окремої бригади територіальної оборони. Захисники в надзвичайно складних умовах стримують атаки противника, що переважає силою.