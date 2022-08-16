На Востоке оккупанты ведут наступление на нескольких направлениях: где ВСУ удалось их остановить

Украинские военные продолжают титанически противостоять врагу. Самые ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой области, но неспокойно также и на других участках фронта.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, несмотря на безумные потери враг не оставляет попытки продвигаться дальше. Захватчик ведет наступление сразу на нескольких направлениях на Востоке. Но это не мешает нашим военным не только останавливать врага, но и вінуждать его к отступлению.

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На Востоке боевые действия продолжаются

Так, на Краматорском направлении не обошлось без обстрелов со стороны врага. Он открывал огонь неподалеку от Краматорска, Спорного, а также Ивано-Дарьевки. Наблюдается также наступление в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – Ивано-Дарьевка. Там продолжаются боевые действия.

Беспокойно также на Бахмутском направлении. Из танков, ствольной и реактивной артиллерии били по районам Бахмута, Бахмутского, Соледара, Шумов, Белогоровки, Константиновки, Яковлевки, а также Зайцева. В то же время наблюдались наступательные, а также штурмовые действия по направлениям Владимировка – Бахмутское и Стряповка – Соледар. ВСУудалось остановить врага, а также отбросить назад. Боевые действия все еще продолжаются на направлениях Покровское — Бахмутское, а также Горловка — Железное.

Авдеевское направление тоже подверглось вражеским обстрелам. Захватчики били из ствольной артиллерии по районам Красногоровки, Спартака, а также Невельского. Кроме того, боевые действия продолжаются на направлении Старомихайловка – Невельское.

На юге враг активизировал авиацию

Согласно данным Генштаба, на Юге оккупанты используют не только танки и артиллерию, чтобы открывать огонь вдоль линии фронта. Так, в Южнобужском направлении захватчики применяют еще и армейскую и штурмовую авиацию. Ее поднимали в небо близ Белой Криницы, Андреевки и Лозового.

Обстрелы также зафиксировали в Новопавловском и Запорожском направлениях. Враг бил из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам Новоселки, Угледара, Великой Новоселки, Новомихайловки, Новополя, Павловки, Новоандреевки, Привольного и Времивки. Наступательные и штурмовые действия наблюдались в направлении Солодке — Новомихайловка. Там оккупантам удалось добиться частичного успеха, но бои все еще продолжаются.

Угроза ракетных обстрелов остается

По сути существенных изменений не наблюдают на Волынском и Полесском направлениях. В то же время следует понимать, что белорусские военные вблизи границы проводят учения по связи генштаба вооруженных сил. Также не стоит забывать, что с территории страны-миньона сохраняется риск ракетных, а также авиационных ударов.

Северское направление. Здесь оккупанты хранят свои подразделения в приграничных районах Брянской и Курской областей. Это делают для того, чтобы сковывать действия ВСУ. Кроме того, фиксировались артиллерийские обстрелы районов Каменской Слободы, Черниговской и Ходиного, Сумской области.

оккупанты обстреливали Харьковское направление из ствольной артиллерии. Под огонь врага попали районы Константиновки, Ртищевки, Сосновки, Питомника и Русских Тишек.

Что касается Славянского направления, то захватчики гатили около Грушувахи и Вернополья. Кроме того, враг делает все возможное для улучшения своего логистического обеспечения в этом направлении.

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