Уничтоженные спутниковые терминалы, фортификации и сотни оккупантов: где на фронте сейчас горячее всего

Силы обороны продолжают защищать Украину от российских захватчиков. С начала суток на фронте произошло 141 боевое столкновение. Только на Покровском направлении наши защитники и защитницы ликвидировали около 300 оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сегодня: сводка Генштаба ВСУ

С начала суток, 26 мая, произошло 141 боевое столкновение. Агрессор нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам ракетного и 52 авиационных ударов. Враг применил 9 ракет и 79 управляемых авиационных бомб, 1158 ударов дронами-камикадзе, также совершил 3155 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском направлении наши защитники отбили 3 атаки врага в районе Волчанска.

На Купянском оккупанты 5 раз пытались продвинуться на позиции защитников у Загрызово и в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки, но украинские защитники остановили все атаки агрессора.

Россияне 15 раз атаковали на Лиманском направлении. Пытались продвинуться вблизи Грековки, Новомихайловки, Редкодуба, Ямполовки, Торского и в сторону Григорьевки. Силы обороны отбили 12 атак противника. 3 боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили 2 атаки в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении захватчики атаковали вблизи Часового Яра, Орехово-Васильевки и в направлении Ступочек, Белой Горы и Предтечино. Сейчас 2 боестолкновения продолжаются.

Оккупанты 11 раз пытались вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Озаряновки, Торецка и Щербиновки. В одной локации до сих пор идет бой.

Российские войска интенсивно атакуют наших защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия.

Высокая активность оккупантов в районах населенных пунктов Заря, Александрополь, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Лысовка, Удачное, Новониколаевка, Котляровка, Троицкое и Андреевка. 9 боестолкновений продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 296 оккупантов, 150 из них – безвозвратно,

– заявили в Генштабе.

Также добавили, что наши воины уничтожили 2 автомобиля, 6 мотоциклов, 20 БПЛА, 2 спутниковые терминалы, 8 фортификационных сооружений для защиты личного состава и антенну управления БПЛА. Кроме того, повредили автомобиль и мотоцикл врага.

На Новопавловском направлении защитники остановили 18 атак в районах Константинополя, Богатыря, Одрадного, Зеленого Поля, Новоселки, Новополя и Свободного Поля. Еще 5 боестолкновений остаются незавершенными.

На Ореховском направлении произошло 3 боестолкновения. Враг пытался продвинуться в районах Малых Щербаков, Степного и в направлении Новоандреевки. Украинские защитники дали достойный отпор российским захватчикам.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили 1 вражескую атаку. На Гуляйпольском направлении – сегодня агрессор наступательных действий не проводил.

На Курском направлении сегодня состоялись 23 боестолкновения, 3 из них до сих пор продолжаются. В течение суток россияне совершили 204 артиллерийских обстрела, в том числе 4 – из реактивных систем залпового огня, также нанесли 8 авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб.

Генштаб заявил, что сегодня следует отметить воинов 34-й отдельной бригады береговой обороны и 128-й отдельной бригады территориальной обороны "Дикое Поле", которые в чрезвычайно сдерживают атаки агрессора.