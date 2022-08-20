ВСУ успешно отбили несколько попыток штурма и наступления россиян: где на фронте ведутся бои

Украинские военные продолжают эффективно противостоять российской агрессии. За прошедшие сутки ВСУ удалось отбить несколько попыток наступления, а также штурма оккупантов.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба от 20 августа. И хотя враг ежедневно несет потери, он не отказывается от стремления захватить все новые и новые территории.

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Самая сложная ситуация в Донецкой области

К примеру, Краматорское направление было под обстрелом ствольной, а также реактивной артиллерии. Под огонь врага попали районы Раздолевки, Сидорова, Спорного, а также Пришиба. Наблюдалась также воздушная разведка, которую оккупанты вели недалеко от зоны боевых действий. Зафиксирована также попытка вести наступление вблизи Ивано-Дарьевки. Там боевые действия все еще продолжаются.

Если говорить о Бахмутском направлении, то захватчики там атаковали гражданскую инфраструктуру. Речь идет об объектах в районах Зайцево, Бахмутского, Веселого, Бахмута, Андреевки, Кодемы и Майорска. Известно также о наступательных, а также штурмовых действиях вблизи Бахмута, Зайцево, а также Кодемы. Но ни на одном из этих направлений добиться успеха враг не сумел. Впрочем, там все еще продолжаются боевые действия.

Из танков, ствольной и реактивной артиллерии открывали огонь на Авдеевском направлении. Враг бил вблизи Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамики, Керменчика, а также Песков. Применялась также авиация, но вблизи Марьинки. Не обошлось и без воздушной разведки там, где ведутся боевые действия. В то же время продолжаются боевые действия в районе Опытного и Майорска. Там враг пытался наступать, но попытки не увенчались успехом.

Враг боится продвижения ВСУ на Юге

Если говорить о Новопавловском направлении, то там тоже не обошлось без обстрелов. Их зафиксировали близ Владимировки, Угледара, а также Пречистовки. Кроме того, штурмовые действия наблюдали в районе Золотой Нивы, но враг не только не достиг желаемых результатов, но и был вынужден отойти.

Запорожское направление. Там из артиллерии и танков били по районам Белогорья, Новоданиловки, Новополя, Красного, Времевки, Волшебного, а также Ольговского.

В то же время захватчики делают все возможное, чтобы ВСУ не могли продвинуться на Южнобужском направлении. Кроме того, враг работает над восполнением потерь своего личного состава и техники.

Не обошлось также без обстрелов как гражданской, так и военной инфраструктуры. Под атаки попали районы Прибугского, Луча, Таврического, Новогригорьевки, Еленовки, Новоселовки, Благодатного, Веселого Кута, Широкого, Яковлевки, Белой Криницы, Андреевки, а также Отрадного. Наблюдается также разведка с помощью БПЛА.

На Волыни – без изменений

Как отмечают в Генштабе, на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений не наблюдается. Враг из ствольной артиллерии продолжает обстреливать как гражданскую, так и военную инфраструктуру районов Белополья и Краснополья Сумской области. Не обошлось без разведки с использованием БпЛА.

Чтобы удержать занятые районы, а также не допустить контрнаступление ВСУ, россияне ведут боевые действия на Слобожанском направлении. Кроме того, местами захватчики планируют улучшить свое тактическое положение.

Из ствольной и реактивной артиллерии били по Харьковскому направлению. Под огонь попали районы Чугуева, Золочева, Питомника, Гусаровки, Сосновки, Русских Тишек, Коробочкиного, Шестакового, Дуванки, а также Прудянки. Здесь тоже фиксировали активную разведку из беспилотников. Не обошлось без авиаударов. Враг бил по районам Лебяжьего и Залимана. А вот наступательные действия наблюдались в районе Борщевой. Но там оккупанты успеха не достигли, поэтому вынуждены были отойти.

Из танков, ствольной и реактивной артиллерии оккупанты атаковали Славянское направление. Били вблизи Довгенького, Сулиговки и Мазановки. Кроме того, попытались провести штурмовые действия недалеко от Новодмитровки, Вернополья и Курульки. Но ВСУ дали достойный отпор, что заставило врага отступить.

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