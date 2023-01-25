Россия вербует заключенных украинцев в "Вагнер", ВСУ уничтожили много вражеской авиации, – Генштаб

Защитники Украины продолжают отстаивать родную землю. И хотя враг ежедневно несет бешеные потери, это не останавливает его коварных намерений.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, оккупанты начали вербовать в ЧВК "Вагнера" даже заключенных украинцев. Об этом и других деталях с фронта – читайте дальше.

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Украинцев вербуют на фронт

По имеющимся данным, делает это враг с заключенными украинцами, которых под принуждением вывезли в российские тюрьмы. Известно о том, что активная вербовка происходит в Краснодаре. Наиболее активно призывают в ряды "Вагнера" тех, кто сидит за тяжкие уголовные преступления.

Заметим, что большинство украинских заключенных принудительное изменение положения не удовлетворяет. Также их возмущает пренебрежительное отношение русских зеков.

Тем временем из Каховки враг продолжает вывозить медицинское оборудование. Его перебрасывают в центральную городскую больницу в Геническе Херсонской области.

Враг терпит потери, но лезет в бой

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы врага. Кроме того, 3 удара зафиксировали по позициям ЗРК российских бойцов.

Кроме того, удалось уничтожить Су-25, три ударных российских вертолета Ка-52 "Аллигатор", три БпЛА типа "Орлан", один – типа "Мерлин", а также один беспилотник типа "Ланцет".

Результативно свою работу проделали артиллеристы и ракетчики. Им удалось поразить пункт управления врага и 9 районов скопления живой силы.

По данным Генштаба, оккупанты терпят бешеные потери, но это не останавливает их совершать наступательные действия. Их фиксируют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Что касается Купянского, Запорожского и Херсонского, там захватчики ведут оборону.

Известно, что за прошедшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить ряд атак врага. Оккупантов отбросили вблизи Белогоровки в Луганской области, Раздолевки, Красной Горы, Бахмута, Новобахмутовки, Красногоровки, Марьинки, а также Волшебного в Донецкой области.

Российские военные из-за поражений на фронте продолжают отыгрываться на мирном населении. Известно, что 24 января враг нанес 4 ракетных и 26 авиационных ударов. Кроме того, зафиксировано более 100 обстрелов из РСЗО.

Какая ситуация на разных направлениях