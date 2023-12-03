По словам спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, погода сейчас на своей стороне. Это он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Не вся техника может пройти

Погода на своей стороне. Это все, что я могу сказать. Грязюка. Везде дожди, вода, поэтому тяжело как нашим защитникам, так и врагу. Поэтому сейчас в основном работает именно пехота. Потому что не вся техника везде может проехать,

– уточнил Штупун.

Возросла активность врага

По словам спикера, фиксируется рост активности российской пехоты на Таврическом направлении. Касается это также Авдеевки, где продолжают идти ожесточенные бои.

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", в частности, и на Авдеевском направлении, активность пехоты оккупантов вновь увеличилась по сравнению с предыдущими сутками. Произошло 55 боевых столкновений в целом. Враг потерял 440 человек живой силы, большинство из них в районе Авдеевки и Марьинки" , – отметил он.

Спикер добавил, что сравнительно невелика активность авиации врага. Так, за прошедшие сутки зафиксировали 5 авиаударов. А в ночь на 3 декабря российские захватчики в Донецкой области сбрасывали авиационные управляемые бомбы.

По словам Александра Штупуна, в районе Марьинки и Новомихайловки идут бои. А заявление российских захватчиков, что они продвигаются в Марьинке, подчеркивает он, не соответствует действительности.

Потери врага растут