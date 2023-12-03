За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, погода зараз на своєму боці. Це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Не вся техніка може пройти
Погода на своєму боці. Це все, що я можу сказати. Грязюка. Скрізь дощі, вода, тому важко як нашим оборонцям, так і ворогові. Тому зараз в основному працює саме піхота. Тому що не вся техніка скрізь може проїхати,
– уточнив Штупун.
Зросла активність ворога
За словами речника, фіксується зростання активності російської піхоти на Таврійському напрямку. Стосується це також Авдіївки, де продовжують точитися запеклі бої.
"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема, і на Авдіївському напрямку, активність піхоти окупантів знову збільшилася порівняно з попередньою добою. Відбулося 55 бойових зіткнень загалом. Ворог втратив 440 осіб живої сили, більшість з них в районі Авдіївки та Мар'їнки", – зазначив він.
Речник додав, що порівняно невеликою є активність авіації ворога. Так, за минулу добу зафіксували 5 авіаударів. А в ніч на 3 грудня російські загарбники на Донеччині скидали авіаційні керовані бомби.
За словами Олександра Штупуна, у районі Мар'їнки та Новомихайлівки точаться бої. А заява російських загарбників, що вони буцімто просуваються у Мар'їнці, наголошує він, не відповідає дійсності.
Втрати ворога ростуть
- Лиш за минулу добу наші військові ліквідували 930 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога у живій силі сягнули 332 040 бійців.
- Також у росіян стало значно менше техніки. На брухт перетворили 5575 танків, 10396 бойових броньованих машин, 7949 артилерійських систем, 913 РСЗВ та 602 засоби ППО.
- А ще так звана "друга армія світу" не дорахується 323 літаків, 324 гелікоптерів, 5995 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1569 крилатих ракет, 22 суден, 1 підводного човна, 10432 автомобілів і автоцистерн, а також 1140 одиниць спецтехніки.