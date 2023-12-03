За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна, погода зараз на своєму боці. Це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Не вся техніка може пройти

Погода на своєму боці. Це все, що я можу сказати. Грязюка. Скрізь дощі, вода, тому важко як нашим оборонцям, так і ворогові. Тому зараз в основному працює саме піхота. Тому що не вся техніка скрізь може проїхати,

– уточнив Штупун.

Зросла активність ворога

За словами речника, фіксується зростання активності російської піхоти на Таврійському напрямку. Стосується це також Авдіївки, де продовжують точитися запеклі бої.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема, і на Авдіївському напрямку, активність піхоти окупантів знову збільшилася порівняно з попередньою добою. Відбулося 55 бойових зіткнень загалом. Ворог втратив 440 осіб живої сили, більшість з них в районі Авдіївки та Мар'їнки", – зазначив він.

Речник додав, що порівняно невеликою є активність авіації ворога. Так, за минулу добу зафіксували 5 авіаударів. А в ніч на 3 грудня російські загарбники на Донеччині скидали авіаційні керовані бомби.

За словами Олександра Штупуна, у районі Мар'їнки та Новомихайлівки точаться бої. А заява російських загарбників, що вони буцімто просуваються у Мар'їнці, наголошує він, не відповідає дійсності.

Втрати ворога ростуть