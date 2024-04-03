Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что зимняя наступательная кампания оккупантов, как и любой этап, идет к завершению.
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Сейчас они могут готовиться к дальнейшей летней наступательной кампании.
Они выдыхаются. Сейчас мы видим уменьшение количества атак. Зимняя военная кампания, которую оккупанты готовили, уже идет на спад,
– отметил Свитан.
Чего ожидать на фронте
Как отметил Свитан, на некоторых направлениях, конечно, продолжатся наступательные действия в весенне-летний период. Это те направления, на которых оккупанты имеют оперативно-тактические задачи. Они попытаются выйти ко второй линии нашей обороны на уровне Очеретино, Карловки, Курахово и т.п. Также захватчики будут пытаться вытеснить Силы обороны с Часов Яра, где есть удобные высоты.
Эти два направления они оставят на весенне-летний период. Сейчас наступательные операции преимущественно происходят на этих двух направлениях. Где-то около половины из всех наступательных действий подпадают на Бахмутское и Донецкое направления. Далее уже идет все остальное от Купянска – до Крынок,
– отметил Свитан.
Россияне уменьшают интенсивность атак, но все равно их осуществляют. Сейчас они также используют тяжелую технику для штурмов, ведь почва подсохла – и уже ее выдерживает. Силы обороны уничтожают много вражеской техники во время боевых столкновений.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 3 апреля Россия потеряла более 444 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7009 вражеских танков, 13368 боевых бронированных машин, 11142 артиллерийских систем, 1025 реактивных систем залпового огня, 745 средств ПВО и т.п.
- За последние несколько суток Силы обороны отразили несколько особо массированных атак оккупантов. Произошло это на Авдеевском направлении.
- Бойцы из 25 бригады обнаружили колонну из 48 единиц вражеской техники. Оккупанты потеряли 12 танков и 8 БМП.