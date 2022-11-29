Провокации на границе и почти пол тысячи раненых оккупантов: что происходит на фронте
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают наступать на Востоке Украины. За сутки 29 ноября они совершили 26 авиационных ударов и 10 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск.
Россияне совершили провокации на границе с Украиной на Северском направлении. Активизировались они в Брянской и Курской областях России.
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Какая ситуация на войне в Украине
Вражеские войска пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Однако наши отважные воины мощными усилиями отражают активные наступления оккупантов.
В Запорожском направлении российская армия обороняется, а на Криворожском и Херсонском – ведет позиционную оборону. При этом враг стряпает по мирным городам Украины и важной инфраструктуре по разным видам вооружения, а также использует беспилотники. В недавно освободившемся Херсоне снова были прилеты.
Что происходит на фронте: карта
ВСУ ликвидируют оккупантов
Вооруженные Силы Украины нанесли удар по вражеским войскам в населенных пунктах Пологи, Токмак и Басань, что в Запорожской области и Лутугино на Луганщине. В результате 470 российских солдат получили ранения. Кроме того, 50 единиц военной техники разных типов, а также склад боеприпасов – уничтожены.
В то же время, украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и позиций ЗРК.Обратите внимание! Наши воины отправляют оккупантов на "концерт Кобзона" каждый день. Только за минувшие сутки ВСУ прошли 480 россиян. В общей сложности с 24 февраля на войне погибли 88 380 вражеских бойцов.
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