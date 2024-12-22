Пассажиропоток на границе вырос на 25%: какие пункты пропуска наиболее загружены на Львовщине
На границе во Львовской области значительно вырос пассажиропоток накануне Рождества. Сейчас на пунктах пропуска наблюдается накопление транспорта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
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Какая ситуация на границе во Львовской области сегодня, 22 декабря
Так, в предрождественский период пассажиропоток на границе во Львовской области увеличился на 25%. Рост фиксируют как на въезд, так и на въезд. Это привело к накоплению транспорта в пунктах пропуска. Динамика свидетельствует о незначительном преимуществе выезда граждан из Украины.
Наибольшая нагрузка – "Краковец", "Шегини", "Смильница" и "Нижанковичи",
– отметили в Госпогранслужбе.
Чуть меньше, – КПП "Грушев", "Угринов" и "Рава-Русская". В ГПСУ подчеркнули, пограничники делают все возможное для обеспечения ритмичной работы и оформления лиц и транспорта.
Также порекомендовали для быстрого пересечения выбирать менее загруженные пропускные пункты.
Важно! Время ожидания на границе зависит также от смежных служб соседних стран.