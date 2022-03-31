Какая ситуация на границе: актуальная информация об очередях

По состоянию на утро 31 марта очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины практически отсутствуют.

Так, по данным Львовской облгосадминистрации, отдельные автобусы фиксируют на пунктах пропуска "Краковец", "Шегини", "Ужгород" и "Тиса".

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Очереди на выезд из Украины: 31 марта

Польша:

На пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Смольница" утром 31 марта нет ни одного легкового авто, автобуса или пешехода.

3 автобуса зафиксированы на пункте "Краковец", 5 – на пункте "Шегини".

Словацкая Республика:

На пункте пропуска "Ужгород" зафиксировано 5 автобусов. Очереди на пункте "Малый Березный" и "Малые Селменцы" отсутствуют, в течение утра здесь не зафиксировали ни одного автобуса, легкового автомобиля и пешехода.

Венгрия:

На пунктах пропуска "Звонковое", "Косино", "Лужанка" и "Вилок" пешеходов и легковых автомобилей не зафиксировано.

При этом пограничная служба сообщает, что пункт Тиса принял 17 автобусов. Тех, кто планирует выезжать за границу, предупредили, что пропуск пешеходов по этому пункту не осуществляется.

Румыния:

На границах с Румынией тихо. Ни на одном из трех пунктов пропуска нет людей и транспорта.

Молдова:

Похожая ситуация и на границе с Молдовой. С 6 утра пункт пропуска не пересек ни один автомобиль или пешеход.

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