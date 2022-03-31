Так, за даними Львівської обласної державної адміністрації, окремі автобуси фіксують на пунктах пропуску "Краківець", "Шегині", "Ужгород" та "Тиса".

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Черги на виїзд з України: 31 березня

Польща:

На пунктах пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Грушів", "Смільниця" вранці 31 березня немає жодного легкового авто, автобусу чи пішохода.

3 автобуси зафіксовано на пункті "Краківець", 5 – на пункті "Шегині".

Словацька Республіка:

На пункті пропуску "Ужгород" зафіксовано 5 автобусів. Черги на пункті "Малий Березний" та "Малі Селменці" відсутні, впродовж ранку тут не зафіксували жодного автобуса, легкового авто та пішохода.

Угорщина:

На пунктах пропуску "Дзвінкове", "Косино", "Лужанка" та "Вилок" пішоходів та легкових автомобілів не зафіксовано.

При цьому прикордонна служба повідомляє, що через пункт "Тиса" прийняв 17 автобусів. Тих, хто планує виїжджати закордон попередили, що пропуск пішоходів по цьому пункту не здійснюється.

Румунія:

На кордонах з Румунією тихо. На жодному із трьох пунктів пропусків немає людей та транспорту.

Молдова:

Схожа ситуація і на кордоні з Молдовою. Від 6 ранку пункт пропуску не переткнуло жодне авто чи пішохід.

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