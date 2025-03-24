Вдвое больше, чем в феврале: оккупанты начали активнее запускать дроны на Харьковском направлении

На Харьковском направлении возросла интенсивность применения БПЛА. Если в феврале российские захватчики использовали около 80 дронов-камикадзе за сутки, то сейчас этот показатель вырос вдвое.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера ОТГ "Харьков" Павла Шамшина в эфире телемарафона.

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Россияне усилили применение БПЛА на Харьковском направлении

Спикер рассказал, как меняется интенсивность применения врагом дронов на фронте. Отметил, безусловно, на это влияет изменение погоды.

Сейчас мы наблюдаем и потепление, и увеличение светового дня. Поэтому применение врагом БПЛА растет. Если в феврале в среднем враг применял 70 – 80 дронов-камикадзе в сутки, то сейчас эта цифра выросла вдвое,

– заявил Шамшин.

Подчеркнул, не стоит недооценивать агрессора, ведь российская армия достаточно высокотехнологичная.

Также на Харьковском направлении пехотные группы врага сейчас активно применяют портативные средства РЭБ, чтобы наши экипажи дронов не могли их эффективно уничтожать.

Но это им не всегда помогает. Кроме этого, применяют определенные средства для РЭБ. Это помогает им понимать, когда рядом появляются наши дроны,

– отметил спикер.

Также рассказал, что оккупанты применяют помповые ружья, чтобы сбивать украинские беспилотники. Шамшин отметил, что произошли значительные изменения в применении техники врагом.

Если раньше главным средством доставки пехоты на передний край были МТЛБ, бронетранспортеры, другая бронированная техника, то сейчас это преимущественно дешевые средства, – багги, гольфкары, в лучшем случае это будет какой-то там внедорожник,

– рассказал представитель ОТГ "Харьков".

Впрочем, в основном россияне применяют пешие группы. Шамшин отметил, на самом деле это происходит не от "хорошей жизни".

"Связано с тем, что сейчас фактически поле боя полностью контролируют дроны. И при обнаружении вражеской техники мы сразу применяем все необходимые средства, чтобы такую технику уничтожить", – отметил представитель ОТГ "Харьков".