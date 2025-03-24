Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОТУ "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

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Росіяни посилили застосування БпЛА на Харківському напрямку

Речник розповів, як змінюється інтенсивність застосування ворогом дронів на фронті. Наголосив, безумовно, на це впливає зміна погоди.

Зараз ми спостерігаємо і потепління, і збільшення світлового дня. Тож застосування ворогом БпЛА зростає. Якщо у лютому в середньому ворог застосовував 70 – 80 дронів-камікадзе на добу, то зараз ця цифра зросла удвічі,

– заявив Шамшин.

Наголосив, не варто недооцінювати агресора, адже російська армія достатньо високотехнологічна.

Також на Харківському напрямку піхотні групи ворога зараз активно застосовують портативні засоби РЕБ, щоб наші екіпажі дронів не могли їх ефективно знищувати.

Але це їм не завжди допомагає. Окрім цього, застосовують певні засоби для РЕР. Це допомагає їм розуміти, коли поруч з'являються наші дрони,

– зазначив речник.

Також розповів, що окупанти застосовують помпові рушниці, аби збивати українські безпілотники. Шамшин наголосив, що відбулися значні зміни у застосуванні техніки ворогом.

Якщо раніше головним засобом доставки піхоти на передній край були МТЛБ, бронетранспортери, інша броньована техніка, то зараз це переважно дешеві засоби, – БАГи, гольфкари, у кращому випадку це буде якийсь там позашляховик,

– розповів речник ОТУ "Харків".

Втім, здебільшого росіяни застосовують піші групи. Шамшин зауважив, насправді це відбувається не від "хорошого життя".

"Пов'язано з тим, що зараз фактично поле бою повністю контролюють дрони. І при виявленні ворожої техніки ми одразу застосовуємо всі необхідні засоби, щоб таку техніку знищити", – наголосив представник ОТУ "Харків".