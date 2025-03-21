Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що протистояння в небі впливає на все ведення війни. Вона поділилася історією про бойову роботу військових 42 бригади.

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Як артилеристи виконують бойові завдання

Українські військові часто виконують бойові завдання на самохідних артилерійських установках "Гвоздика".

Анна Черненко підкреслила, наскільки допомагають маскувальні сітки, які плетуть волонтери. Від того, як військові "заховають" свою техніку, залежатиме, чи вона працюватиме далі. Маскування необхідне для того, щоб ворожий FPV-дрон не зміг залетіти та завдати шкоди, якщо побачить гармату.

Старший навідник 42 ОМБр зазначив, що бувають дні, коли військові "не вилазять з гармати". Робота зі знешкодження ворожих цілей є завжди.

Розвідка засікає переміщення противника і йде ураження. В основному це піхотні групи, але буває і техніка,

– сказав заступник командира дивізіону 42 ОМБр.

Він підкреслив, якщо з'являється повітряна ціль, то наші військові намагаються її якомога швидше знищити, бо це може бути або ворожий розвідник, або ударний БпЛА. У таких випадках реакція має бути миттєвою.

Ми встигаємо замаскуватись і забігти в бліндаж. Найбільше загрози від дронів, адже вони можуть залетіти у невеликий отвір. Ми стараємося максимально вішати сітки (для маскування – 24 Канал) та гілля, щоб дрон заплутався і впав збоку, але не на гармату,

– пояснив військовослужбовець із позивним "Фартовий".

Така робота наших захисників рятує життя та дозволяє максимально ефективно виконувати бойові завдання військового командування.

Варто додати, що військовослужбовець бригади "Рубіж" Данило Борисенко зазначив, що на фронті з'явилися FPV-дрони з оптоволоконним керуванням, які неможливо заглушити засобами РЕБ. Російські війська активно використовують такі безпілотники. Окупанти удосконалили їхню дальність до 15 кілометрів завдяки спеціальним котушкам із дротом. Українські військові також впроваджують подібні технології.