Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу зазначила, що дронарям важко працювати в умовах заморозків, оскільки робота з дронами потребує ювелірного керування. Утім, хлопці успішно виконують свої завдання.

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"Потрібно зосередитися, але на вулиці за мінус 20. Вони навіть в таких умовах навчилися працювати. Те, що зараз роблять дронарі, насправді на всіх рівнях – це велетенський пласт роботи", – сказала Анна Черненко.

Як дрони допомагають у розвідці та спротиву

На Харківському напрямку діє 113 окрема бригада сил територіальної оборони. Вони займаються від розвідки до скидів на виявлені позиції ворога. Командир роти ударних БпЛА Чечен розповів, що всі останні штурми були знищені на 90% службою безпілотних систем. Допомагає в роботі можливість працювати з укриттів.

Завжди вони вигадують нове, змінюють частоти керування, використовують оптоволокно. У них працює державний апарат на зміцнення армії, а армія, ну, кількісно більша, ніж наша,

– сказав Чечен.

Оператор роти БпЛА Кум сказав, що росіяни задіюють масовані штурми, штурми з залученням важкої техніки, зокрема БТР і танки з піхотою. Але є й маленькі групи, коли по два – три чоловіка заходять. Вони проводять повітряну розвідку. На чергуванні завжди є дрони у повітрі.

Оператор FPV-дрона 113 бригади Бусік розповів, що дрон "MATRICE 30T", яким вони користуються, ефективний на висоті. Він вміє спуститися до землі і ефективніше відпрацювати по особовому складу ворога. У останньому штурмі, який проводили росіяни, завдяки дроновій розвідці ЗСУ знищили весь особовий склад ворога.

"Заїжджає з особовим складом. Особовий склад десантується та розбігається. Є вже готові нори, які знаходять, і ми їх нищимо. І взагалі ворог не встигає накопичувати такими великими силами. Ціль є завжди, завжди працюєш або по бліндажах, або по норах, вони дуже риються, так маскуються дуже сильно. Але працюємо, знаходимо мавік, дає координати і одразу вилітає FPV", – сказав Бусік.

Він додав, що коли сніг, їм простіше працювати. Здалеку видно сліди, і можна відслідкувати переміщення особового складу ворога.

При морозі моторика, ну, дуже складно працювати на вулиці. Коли працюєш з бліндажа, там тепло, моторика працює добре,

– сказав Бусік.

Юнак на позивний Бусік з Куп'янська. Те, як Росія знищує його місто, він бачив лише з новин, адже дуже давно не був вдома. Для нього це є мотивацією ще ретельніше працювати в 113 бригаді.