Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала отметила, что дронарям трудно работать в условиях заморозков, поскольку работа с дронами требует ювелирного управления. Впрочем, ребята успешно выполняют свои задачи.

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"Нужно сосредоточиться, но на улице за минус 20. Они даже в таких условиях научились работать. То, что сейчас делают дронари, на самом деле на всех уровнях – это огромный пласт работы", – сказала Анна Черненко.

Как дроны помогают в разведке и сопротивлении

На Харьковском направлении действует 113 отдельная бригада сил территориальной обороны. Они занимаются от разведки до сбросов на обнаруженные позиции врага. Командир роты ударных БпЛА Чечен рассказал, что все последние штурмы были уничтожены на 90% службой беспилотных систем. Помогает в работе возможность работать из укрытий.

Всегда они придумывают новое, меняют частоты управления, используют оптоволокно. У них работает государственный аппарат на укрепление армии, а армия, ну, количественно больше, чем наша,

– сказал Чечен.

Оператор роты БпЛА Кум сказал, что россияне задействуют массированные штурмы, штурмы с привлечением тяжелой техники, в частности БТР и танки с пехотой. Но есть и маленькие группы, когда по два – три человека заходят. Они проводят воздушную разведку. На дежурстве всегда есть дроны в воздухе.

Оператор FPV-дрона 113 бригады Бусик рассказал, что дрон "MATRICE 30T", которым они пользуются, эффективен на высоте. Он умеет спуститься к земле и эффективнее отработать по личному составу врага. В последнем штурме, который проводили россияне, благодаря дроновой разведке ВСУ уничтожили весь личный состав врага.

"Заезжает с личным составом. Личный состав десантируется и разбегается. Есть уже готовые норы, которые находят, и мы их уничтожаем. И вообще враг не успевает накапливать такими большими силами. Цель есть всегда, всегда работаешь или по блиндажам, или по норам, они очень роются, так маскируются очень сильно. Но работаем, находим мавик, дает координаты и сразу вылетает FPV", – сказал Бусик.

Он добавил, что когда снег, им проще работать. Издалека видны следы, и можно отследить перемещение личного состава врага.

При морозе моторика, ну, очень сложно работать на улице. Когда работаешь из блиндажа, там тепло, моторика работает хорошо,

– сказал Бусик.

Юноша с позывным Бусик из Купянска. То, как Россия уничтожает его город, он видел только из новостей, ведь очень давно не был дома. Для него это является мотивацией еще тщательнее работать в 113 бригаде.