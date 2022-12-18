"Может быть до 86 атак в сутки": какие объекты Россия обстреливает в Херсоне и какая там ситуация

Российские оккупанты практически каждый день обстреливают деоккупированную территорию Херсонщины и сам Херсон. Они сознательно бьют по гражданской инфраструктуре.

Об этом 24 канала рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. По его словам, оккупанты преимущественно стреляют из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

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Ситуация в городе действительно очень сложная. Однажды захватчики ударили 86 раз из разного вооружения. Потому Соболевский рекомендует людям временно эвакуироваться из города.

Очень большое количество обстрелов. Теперь лучше временно эвакуироваться с этих территорий, чтобы сохранить жизнь. Потом все вернутся. Отстроим – и все будет здорово. Сейчас самое главное спасти жизнь людей,

– отметил Соболевский.

Он подчеркнул, что россияне не стреляют хаотично. Они специально готовят по жилой застройке, больницам и гуманитарным объектам. Буквально недавно россияне обстреляли гериатрический пансионат в Степановке.

Соболевский рассказал, какая ситуация в Херсоне: смотрите видео

Какая ситуация с электроэнергией

Как отметил Соболевский, вопреки обстрелам, энергетики буквально работают в режиме 24 на 7. Сейчас около 90% абонентов в Херсоне подключены. Такая же ситуация с водоснабжением. Но гораздо хуже с централизованным отоплением – есть большие проблемы в некоторых микрорайонах.

Специалисты работают 24 на 7. Фактически каждый день повреждение критической инфраструктуры. Специалисты постоянно восстанавливают ее,

– подчеркнул Соболевский.

Кроме того, сейчас значительное количество территории Херсона разминируют. Но нужно еще много времени, чтобы полностью завершить этот процесс. К сожалению, есть погибшие и среди гражданских из-за вражеских мин, и среди саперов.

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