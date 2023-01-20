Удалось немного увеличить генерацию в системе: в Yasno рассказали о ситуации со светом

Украина продолжает приходить в себя после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Понятно, что нам удалось нарастить генерацию электроэнергии в системе.

Об этом рассказал гендиректор Yasno Сергей Коваленко. Он поделился деталями относительно ситуации со светом в Украине.

Читайте также Три облэнерго оштрафовали за нарушение графиков отключений света

Ограничения в Киеве и Днепре

Как отметил он, на 21 января запланированные ограничения в Киеве – на уровне 927МВт в день (615МВт ночью). Это позволит покрыть потребности в свете на уровне 63%.

Что касается Днепра и области, то там говорится о 1123 МВт днем (1121 МВт ночью). Это позволит закрыть потребности на 51%.

О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.

Удалось несколько увеличить генерацию в системе: энергетики отремонтировали некоторые поврежденные во время атак подстанции,

– процитировал он министерство.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

Какая ситуация с энергетической системой

Напомним, что накануне в Верховной Раде предположили, что сроки отключения электроэнергии могут быть больше. На этом акцентировал внимание глава Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. Он добавил, что 14 января оккупанты повредили объекты генерации, а также некоторые подстанции.

Что касается 14 января, то враг попал в блок тепловой электростанции на Востоке. Также повреждения получили 8 блоков тепловых электростанций на Западе нашей страны. Кроме того, разрушения получили три магистральные подстанции и одна воздушная линия.

Добавим, что накануне администрация Джо Байдена приняла решение о направлении нашему государству 125 миллионов долларов. Эти деньги израсходуют на покупку электрических компонентов и других материалов. Их используют ремонтные бригады, чтобы устранить последствия ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В этом материале мы рассказывали, как прожить без света несколько дней. С помощью этих советов вы можете пройти непростые периоды, причиной которых стали массированные ракетные удары противника.