ВСУ выполнили под 300 огневых задач на Юге: где пытались спрятаться оккупанты

Так, за минувшие сутки ВСУ удалось выполнить под 300 огневых задач на Юге, и это еще не все, ведь есть и немалые потери россиян. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в своей традиционной сводке.

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Так, обстановка в операционной зоне на южнобукском направлении стабильно напряжена. Пока продолжаются позиционные бои, Силы обороны продолжают улучшать тактическое положение и закрепляться на освобожденных территориях.

В некоторых направлениях враг при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 ведением штурмовых действий пытался улучшить свое положение. В частности, такие действия проводил в направлении с Архангельского на Ивановку. При этом безуспешно отступил с потерями.

В течение дня противник продолжал ракетно-артиллерийские, танковые и минометные обстрелы украинских позиций и населенных пунктов вдоль линии столкновения. А также атаковал авиацией и передовую, и тыловые районы. 14 сентября атаковал Криворожье аэробалистическими ракетами типа "Кинжал" и "Искандер".

Кроме того, в Черном море продолжают маневрировать 15 боевых кораблей, среди которых 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющие в сумме 12 ракет. Все они в полной готовности к применению по территории Украины. Также сообщают, что в море выгнаны 5 крупных десантных кораблей.

Успехи ВСУ на Юге

В то же время нашей авиацией нанесено 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 285 огневых задач.

В ведомстве отметили, что под плотным огневым контролем находились Каховский мост и переправа в Дарьевке. Оккупанты не имели никакой возможности ими пользоваться.

Подтвержденные потери врага на Юге составляют:

33 штуки личного состава и 31 единица техники

11 танков

5 гаубиц "Мста-Б"

самоходную артустановку "Гвоздика"

13 единиц автобронетехники

2 склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах

Какая ситуация на Юге Украины: смотрите видео