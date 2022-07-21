В Херсонской области Воздушные силы нанесли удары по скоплению живой силы и технике оккупантов
Источник:ОК "Юг"
Украинские защитники и защитницы продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику. Так наши воины еще раз показывают им, что они здесь непрошенные гости.
Воздушные силы уничтожают оккупантов в Херсонской области
Это делают и военные Воздушных сил, которые сейчас находятся на Южном направлении. В частности, 21 июля они нанесли удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. Об этом стало известно из оперативной информации об обстановке на Юге Украины.
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Провести такую операцию удалось в районе Большой Александровки и Ольгиного.
На рассвете наша авиация истребителем и парой вертолетов нанесла два удара по скоплениям вражеской силы и техники в районе Великой Александровки и Ольгиного,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что точные потери врага выяснить невозможно – они доразведываются.
Какая ситуация на Юге Украины: последние данные
Как сообщили в ведомстве, ситуация в этой зоне напряженная, но контролируемая. Противник пытается удержаться на рубежах обороны, которые предварительно обустроил и продолжает укреплять их.
- Ночью враг обстреливал Николаевскую область реактивными системами залпового огня "Смерч". В результате попадания в жилой дом в селе Широкое есть одна жертва. Также попадания были за пределами населенных пунктов общины.
- Еще несколько населённых пунктов Баштанского района были обстреляны. Часть снарядов остались неразорванными.
- По областному центру оккупанты выпустили семь ракет С-300. Попали в промышленные предприятия, повредив их производственные мощности, АЗС, газопровод и склад с гуманитарными грузами. Пострадали 3 гражданских работника одного из предприятий.
- В полночь враг в очередной раз атаковал десятью реактивными снарядами "Града" Никопольский район. На месте обстрела работают пиротехники.
- В Черном море продолжают нести угрозу ракетного удара 2 корабля, снаряженные 16 ракетами типа "Калибр" и один вдк.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в Одесской области продолжает действовать ограничение посещения побережья, пляжных зон и использования морских прибрежных вод.
ОК "Юг" об обстановке на своем направлении: смотрите видео
Обратите внимание – россия очень сильно обстреляла Николаев: смотрите видео