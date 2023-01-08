Абсолютного контроля еще нет ни у кого, – Гуменюк о ситуации на Кинбурнской косе и островах

Украинские военные продолжают освобождать территорию своей страны от врага. Известно, какая, по состоянию на утро 8 января, ситуация на Кинбурнской косе и островах.

Актуальной информацией поделилась спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона. Она отметила, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над островами.

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Враг уже не чувствует себя в безопасности

По словам Наталии Гуменюк, ситуация сложная. В частности потому, что погода не способствует легкому завершению операции по освобождению той же Кинбурнской косы.

Что касается нее, то там сохраняется присутствие российских войск. Кроме того, оккупанты не прекращают атаковать противоположный берег. Боевая работа продолжается и на островах.

И контроля совершенно нет еще ни у одной из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта. Там, где идут бои,

– подчеркнула она.

В то же время Гуменюк отметила, что наши военные продолжают работу по уничтожению боевых мощей врага. Речь идет о ликвидации в тыловых районах. Справедливости ради следует понимать, что понятие тыла и глубокого тыла уже отсутствует. Практически по всему Левому берегу ведется боевая работа. Так что оккупанты никак не чувствуют себя в безопасности.

Что нужно для контрнаступления

На этот вопрос ответил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что после этого россияне будут буквально убегать с территории Украины. Оно и не удивительно, ведь у них будет вполне естественное желание спастись.

В нашем государстве не используются методы Кремля. Напротив, Украина стремится минимизировать потери при проведении контрнаступления. Для этого нам необходимо:

бронетехника в большом количестве – 500 – 700 танков и бронетранспортеров для быстрого передвижения по оккупированным территориям;

ракеты определенной дальности хотя бы 100+ километров, а лучше все 200+.

Таким образом мы очень быстро уничтожим остатки логистической инфраструктуры россиян, благодаря которым они и воюют. Также мы уничтожим все, что позволяет России убивать наших военных. Враг будет деморализован окончательно и будет убегать с нашей территории,

– считает он.

Если мы уже заговорили о потерях врага, то по состоянию на утро 8 января удалось ликвидировать 111 тысяч 170 российских бойцов. Из них на тот свет за прошедшие сутки отправили 430 солдат. Заметим, что это число ежедневно растет безумными темпами.