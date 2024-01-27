Тахикардия в штурмах, – Гуменюк о боевых действиях оккупантов на левобережье Херсонщины

На левобережье Херсонщины российские захватчики то увеличивают, то уменьшают количество штурмов. Оккупанты нервно возвращаются на свои позиции с потерями.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что россияне штурмуют без прикрытия бронированной техникой, передает 24 Канал.

Кстати говоря Какую группу наемников перебросили под Крынки, или как мэр Москвы Собянин "пошел по стопам Пригожина"

Россияне несут потери, но продолжают штурмы

Мы наблюдаем некую тахикардию в их штурмах. Они увеличивают, уменьшают, нервно возвращаясь на свои позиции с потерями. Снова разрабатывают какие-то ужасные планы и приходят к штурму опять же пешим порядком, без прикрытия бронированной техникой, и, понеся потери, возвращаются на место,

– подчеркнула Гуменюк.

Добавила, что за эти сутки зафиксировано 4 боестолкновения. Агрессор пытался прощупать крепость нашей обороны на левобережном плацдарме.

"Они пытаются время от времени не давать покоя нам на этих позициях, но все же не имеют успеха. С нашей стороны продолжается работа по закреплению на позициях и расширению этих плацдармов", – подчеркнула руководитель пресс-центра.

Какая ситуация на левобережье: последние новости