Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в Бахмуте как всегда тяжелая обстановка и ситуация.
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"Враг продолжает наступательные операции всевозможными силами и средствами. Продолжаются тяжелые бои уже в западной части города и возле населенного пункта Хромово. Хромово мы продолжаем удерживать", – рассказал Жданов.
По словам военного эксперта, "дорога жизни" в Бахмут не используется как трасса, но она стала оборонительным рубежом. Перейти эту трассу противник не может.
Не перейдя эту трассу, ни о каком окружении или закольцовке Бахмута речи быть не может. Но следует отметить, что противник смог выдавить нас в западную часть Бахмута. Мы удерживаем только западную часть города, но город продолжает биться,
– подчеркнул он.
Жданов добавил, что все заявления россиян по поводу якобы "захвата" Бахмута не соответствуют действительности.
Какая ситуация в Авдеевке
В Авдеевке враг пытался наступать в окрестностях города – Северного и Первомайского в Донецкой области. Однако ни одна из этих попыток не была успешной.
"Все попытки были отбиты нашими войсками и противник откатился на исходные позиции. По некоторой информации, в районе Авдеевки российские войска несут очень большие потери. Как в технике, так и в личном составе", – рассказал военный эксперт.
Однако, несмотря на это, оккупанты не оставляют попыток возобновить наступление. В то же время количество атак на этом направлении становится меньше.
Какая ситуация на линии фронта: смотрите видео
Что происходит в Марьинке
В Марьинке враг тоже атаковал. Там продолжаются ожесточенные бои в самом населенном пункте и его окрестностях. Но при этом линия фронта замерла.
"Нужно констатировать, что как были упорные бои за центр Марьинки, так они и продолжаются. Все стоит на месте", – сказал он.
Шахтерское направление
На Шахтерском направлении россияне не проводили никаких наступательных операций. Есть позиционные бои, артиллерийские дуэли и перестрелки. Российская артиллерия пытается наносить максимальное огневое поражение Угледару. Тем временем артиллерия ВСУ ведет контрбатарейную борьбу.
"Последние дни количество артиллерийских систем в потерях российских войск резко возросло. Это свидетельствует об успешности ведения контрбатарейной борьбы со стороны сил обороны", – отметил Олег Жданов.
Купянско-Лиманское направление
Там противник не проводил никаких наступательных операций. Он продолжает укреплять свои позиции в некоторых районах. По словам Жданова, если еще несколько дней назад оккупанты пытались вытеснить из Серебрянского лесничества украинские войска, то теперь россияне уже возводят фортификационные сооружения и создают свою оборону.
Они вели наступательные действия и особенно об оборонных вопросах не задумывались. Теперь они к ним приступают. Но при этом интенсивность боевых действий – атак нет. Но перестрелки, позиционные бои, обмены артиллерийскими ударами продолжаются,
– подчеркнул он.
Запорожско-Херсонское направление
Там противник продолжает наращивать свою оборону. В сети, по словам военного эксперта, появились спутниковые снимки, где можно увидеть опорные пункты, оборудованные российскими войсками вдоль берега на определенном расстоянии за реками бассейна Днепра.
"Они (россияне – 24 Канал) отошли за водные препятствия, ведь поставки войскам на островах или на другом берегу довольно проблематичны. Утопи мост, разрушь с помощью артиллерии, и войска остаются без подпитки", – рассказал он.
Но при этом на материковой части берега Днепра оккупанты оборудуют опорные пункты, чтобы создать сплошную систему обороны вдоль левого берега.
Россияне на Херсонском и Запорожском направлениях обстреливают населенные пункты на правом берегу и подконтрольной части Запорожья.
"Активных боевых действий пехота не ведет. Поэтому главная задача артиллерии – это контрбатарейка", – добавил военный эксперт.
Война России против Украины: главное
- За минувшие сутки ВСУ уничтожили 540 россиян. В целом, с начала полномасштабной войны России против Украины украинская армия ликвидировала 189 460 оккупантов.
- Враг более 65 раз пытался атаковать позиции ВСУ, но все атаки отразили Силы обороны. В эпицентре боевых действий остаются Марьинка и Бахмут.
- Авиация ударила 7 раз по районам сосредоточения россиян, их военной технике, а также по зенитно-ракетному комплексу.
- Украинские бойцы сбили 6 БПЛА оккупантов разного типа. А подразделения артиллерии и ракетных войск поразили 2 пункта управления, район с живой силой врага, склад боеприпасов, 2 артиллерийских подразделения и средство противовоздушной обороны.