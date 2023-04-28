Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в Бахмуте как всегда тяжелая обстановка и ситуация.

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"Враг продолжает наступательные операции всевозможными силами и средствами. Продолжаются тяжелые бои уже в западной части города и возле населенного пункта Хромово. Хромово мы продолжаем удерживать", – рассказал Жданов.

По словам военного эксперта, "дорога жизни" в Бахмут не используется как трасса, но она стала оборонительным рубежом. Перейти эту трассу противник не может.

Не перейдя эту трассу, ни о каком окружении или закольцовке Бахмута речи быть не может. Но следует отметить, что противник смог выдавить нас в западную часть Бахмута. Мы удерживаем только западную часть города, но город продолжает биться,

– подчеркнул он.

Жданов добавил, что все заявления россиян по поводу якобы "захвата" Бахмута не соответствуют действительности.

Какая ситуация в Авдеевке

В Авдеевке враг пытался наступать в окрестностях города – Северного и Первомайского в Донецкой области. Однако ни одна из этих попыток не была успешной.

"Все попытки были отбиты нашими войсками и противник откатился на исходные позиции. По некоторой информации, в районе Авдеевки российские войска несут очень большие потери. Как в технике, так и в личном составе", – рассказал военный эксперт.

Однако, несмотря на это, оккупанты не оставляют попыток возобновить наступление. В то же время количество атак на этом направлении становится меньше.

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Что происходит в Марьинке

В Марьинке враг тоже атаковал. Там продолжаются ожесточенные бои в самом населенном пункте и его окрестностях. Но при этом линия фронта замерла.

"Нужно констатировать, что как были упорные бои за центр Марьинки, так они и продолжаются. Все стоит на месте", – сказал он.

Шахтерское направление

На Шахтерском направлении россияне не проводили никаких наступательных операций. Есть позиционные бои, артиллерийские дуэли и перестрелки. Российская артиллерия пытается наносить максимальное огневое поражение Угледару. Тем временем артиллерия ВСУ ведет контрбатарейную борьбу.

"Последние дни количество артиллерийских систем в потерях российских войск резко возросло. Это свидетельствует об успешности ведения контрбатарейной борьбы со стороны сил обороны", – отметил Олег Жданов.

Купянско-Лиманское направление

Там противник не проводил никаких наступательных операций. Он продолжает укреплять свои позиции в некоторых районах. По словам Жданова, если еще несколько дней назад оккупанты пытались вытеснить из Серебрянского лесничества украинские войска, то теперь россияне уже возводят фортификационные сооружения и создают свою оборону.

Они вели наступательные действия и особенно об оборонных вопросах не задумывались. Теперь они к ним приступают. Но при этом интенсивность боевых действий – атак нет. Но перестрелки, позиционные бои, обмены артиллерийскими ударами продолжаются,

– подчеркнул он.

Запорожско-Херсонское направление

Там противник продолжает наращивать свою оборону. В сети, по словам военного эксперта, появились спутниковые снимки, где можно увидеть опорные пункты, оборудованные российскими войсками вдоль берега на определенном расстоянии за реками бассейна Днепра.

"Они (россияне – 24 Канал) отошли за водные препятствия, ведь поставки войскам на островах или на другом берегу довольно проблематичны. Утопи мост, разрушь с помощью артиллерии, и войска остаются без подпитки", – рассказал он.

Но при этом на материковой части берега Днепра оккупанты оборудуют опорные пункты, чтобы создать сплошную систему обороны вдоль левого берега.

Россияне на Херсонском и Запорожском направлениях обстреливают населенные пункты на правом берегу и подконтрольной части Запорожья.

"Активных боевых действий пехота не ведет. Поэтому главная задача артиллерии – это контрбатарейка", – добавил военный эксперт.

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