Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що у Бахмуті як завжди, найтяжча обстановка та ситуація.

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"Ворог продовжує наступальні операції всілякими силами та засобами. Тривають тяжкі бої уже в західній частині міста та біля населеного пункту Хромове. Хромове ми продовжуємо утримувати", – розказав Жданов.

За словами військового експерта, "дорога життя" в Бахмут не використовується як траса, але вона стала оборонним рубежем. Перейти цю трасу противник не може.

Не перейшовши цю трасу, ні про яке оточення або закільцювання Бахмуту мовитися не може. Але треба зазначити, що противник зміг видавати нас в західну частину Бахмуту. Ми утримуємо лише західну частину міста, але місто продовжує битися,

– наголосив він.

Жданов додав, що усі заяви росіян щодо нібито "захоплення" Бахмуту не відповідають дійсності.

Яка ситуація в Авдіївці

В Авдіївці ворог намагався наступати на околицях міста – Північного та Первомайського на Донеччині. Однак, жодна із цих спроб не була успішною.

"Усі спроби були відбиті нашими військами й противник відкотився на вихідні позиції. За деякою інформацією, в районі Авдіївки російські війська зазнають дуже великих втрат. Як в техніці, так і в особистому складі", – розповів військовий експерт.

Однак, попри це, окупанти не полишають спроб відновити наступ. Водночас кількість атак на цьому напрямку меншає.

Яка ситуація на лінії фронту: дивіться відео

Що відбувається в Мар'їнці

У Мар'їнці ворог також атакував. Там продовжуються запеклі бої у самому населеному пункті та його околицях. Але при цьому лінія фронту завмерла.

"Треба констатувати, що як були запеклі бої за центр Мар'їнки, так вони й продовжуються. Все стоїть на місці", – сказав він.

Шахтарський напрямок

На Шахтарському напрямку росіяни не проводили жодних наступальних операцій. Є позиційні бої, артилерійські дуелі та перестрілки. Російська артилерія намагається наносити максимальне вогневе ураження Вугледару. Натомість артилерія ЗСУ веде контрбатарейну боротьбу.

"Останні дні кількість артилерійських систем у втратах російських військ різко зросла. Це свідчить про успішність ведення контрбатарейної боротьби з боку Сил оборони", – зазначив Олег Жданов.

Куп'янсько-Лиманський напрямок

Там противник не проводив жодних наступальних операцій. Він продовжує укріплювати свої позиції в деяких районах. За словами Жданова, якщо ще кілька днів тому окупанти намагалися витіснити із Серебрянського лісництва українські війська, то нині росіяни вже зводять фортифікаційні споруди та створюють свою оборону.

Вони вели наступальні дії й особливо про оборонні питання не задумувалися. Тепер вони до них приступають. Але при цьому інтенсивність бойових дій – атак немає. Але перестрілки, позиційні бої, обміни артилерійськими ударами продовжуються,

– наголосив він.

Запорізько-Херсонський напрямок

Там противник продовжує нарощувати свою оборону. У мережі, за словами військового експерта, з'явилися супутникові знімки, де можна побачити опорні пункти, які обладнують російські війська вздовж берега на певній відстані за річками басейну Дніпра.

"Вони (росіяни – 24 Канал) відійшли за водні перешкоди, адже постачання військам на островах чи на іншому березі доволі проблематичне. Втопи міст, зруйнуй за допомогою артилерії, і війська залишаються без підживлення", – розказав він.

Але при цьому на материковій частині берега Дніпра окупанти обладнують опорні пункти, аби створити суцільну систему оборони вздовж лівого берега.

Росіяни на Херсонському та Запорізькому напрямках обстрілюють населені пункти на правому березі та на підконтрольній частині Запоріжжя.

"Активних бойових дій піхота не веде. Тому головне завдання артилерії – це контрбатарейка", – додав військовий експерт.

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