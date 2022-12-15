Трудно, но продвигаются вперед, – Гайдай об успехах ВСУ возле Сватового и Кременной

Украинские военные продолжают выбивать врага из родной земли. Несмотря на попытки россиян вести наступление в Луганской области, ВСУ достигают определенных успехов и продвигаются вперед.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона. Он добавил, что ситуация в области сложная. В то же время, нашим военным удается достичь определенных успехов.

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ВСУ продвигаются вперед

По словам Гайдая, сложная ситуация остается со стороны Белогоровки. Там враг ведет постоянные обстрелы из артиллерии, авиации, а также РСЗО.

Кроме того, оккупанты пытаются протиснуть оборону ВСУ вблизи этого населенного пункта. Как отмечает глава ОВА, это происходит уже неделю подряд. До сих пор ничего добиться россиянам не удалось.

Что касается Сватового и Кременной, то там наоборот. Там наши войска преуспевают, и они понемногу продвигаются вперед. Трудно, но все же продвигаются вперед,

– добавил Гайдай.

Сколько населенных пунктов уже освободили

Накануне Сергей Гайдай рассказал журналистам, сколько населенных пунктов на Луганщине уже удалось освободить из-под оккупации. По его словам, их насчитывается 13. В то же время следует отметить, что у некоторых из них ситуация крайне сложная. Враг настолько яростно обстреливал их, что местами не уцелел ни один дом.

К примеру, такая ситуация наблюдается в Макеевке. Если говорить о Белогоровке, то там тоже не осталось дома, который бы ни был поврежден от рук россиян. Так что эта зима там будет крайне сложной, ведь о централизованном отоплении даже речь не идет.

Тем временем на оккупированной территории Луганщины враг продолжает упражняться в циничности. Россияне планируют создать центры военно-спортивной подготовки детей. У них школьников будут учить управлять дронами. Известно, что эта программа будет тестирована на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины, а также в Бурятии, Калмыкии и Чечне.

Отметим, что накануне в сводке Генштаба ВСУ опубликовали интересные сведения по оккупантам. По имеющимся данным, в Луганске, на территории городского кожно-венерологического диспансера лечат раненых "вагнеровцев".