Об этом 24 Каналу заявил экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что среди личного состава там в основном зеки или новомобилизованные.

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"Хотя есть у нас на территории оккупированной Луганщины такие отряды как "Барс". Но, вероятнее всего, они добираются автономно. Потому что у них получше оснащение", – рассказал Гайдай.

В то же время враг накапливает ресурсы в направлении Сватово – Купянск. Вероятно, оккупанты ожидают наступления украинской армии.

"А возможно, и хотят сделать попытки определенного прорыва, ведь, в принципе, у них огромные потери. Ротами, в последнее время", – подчеркнул экс-глава Луганской ОВА.

Хотят "улучшить" позиции

Тем временем в направлении Купянск – Сватово ежедневно продолжаются тяжелые бои. В то же время существенно враг не продвигается.

"Если где-то враг может получить там определенный локальный "успех" на участке, это очень быстро исправляют наши Силы обороны", – подчеркнул он.

Пока оккупанты накапливают технику и личный состав.

"И увеличилось количество обстрелов. Это свидетельствует о том, что они пытаются улучшить свои позиции. Существенных у них там "побед" нет", – сказал Сергей Гайдай.

Какая ситуация в Луганской области: смотрите видео

Стреляют сами в себя

Подавляющее большинство среди российских военных – это новомобилизованные и зеки. Все потому, что это бесплатная сила в России – ресурс, который можно совершенно не считать. Ведь, для того чтобы подготовить хороших военных – нужно время.

Но подразделений очень много. Как раз из-за того, что их много и между ними нет нормального сотрудничества, коммуникации, иногда, буквально в течение этой недели были ситуации, когда они друг в друга просто стреляли. То есть бой был между российскими оккупационными войсками разных подразделений,

– отметил бывший глава Луганской областной военной администрации.

По словам Гайдая, некоторых оккупантов просто бросают на передовую и не считаются с ними.

"Такие подразделения как "Барс" или там кадровые российские военные, конечно, что они не лезут просто так. Кто-то обижен, кто-то перепуган, кто-то убегает. Есть загранотряды. Вследствие этого недоразумения между подразделениями и происходит такой вот "friendly fire"", – рассказал он.

Из чего готовят в направлении Кременной

Сергей Гайдай рассказал, что в направлении Кременной больше работает артиллерия и танки. Также есть и авиаудары.

"Если взять три направления Луганских – Сватовское, Кременское и Белогоровку, то больше авиация работает по Белогоровскому направлению. А Сватово, Кременная – это арта и танки", – добавил экс-глава Луганской ОВА.

Новое "пушечное мясо"

В то же время в направлении Луганской области из страны-агрессора прибыли военные с расстройствами психики. Но здесь, уверен он, нет никакой новой тактики. Просто России нужно "пушечное мясо". Также на войну против Украины привозят несколько сотен российских зэков, имеющих пожизненное заключение.

Им не жалко абсолютно. Никто им не будет компенсировать, никто их не будет отпускать. Но они не протянут просто там пол года в такой активной фазе боевых действий, которые продолжаются в Луганской области,

– сказал Гайдай.

Однако оккупантам просто нужно это "мясо" для того, чтобы где-то останавливать или замедлить наступление ВСУ.

Вражеская линия обороны Счастье – Новоайдар – Старобельск

Россияне, по словам экс-председателя Луганской ОВА, умеют очень быстро и очень тщательно зарываться. Они на десятки километров вырыли окопы. Кроме того, оккупанты поставили так называемые "зубы дракона" и провода. В то же время это, по мнению Сергея Гайдая, не остановит в современной войне контрнаступление, когда оно начнется на определенном направлении.

"Единственное, что действительно так достаточно мощно они сделали, и это может замедлить немного наступление, это то, что они тщательно все заминировали. Заминированные дороги, мосты. Некоторые мосты небольшие они просто взорвали", – объяснил он.

Враг также тщательно заминировал берега рек, а с ракет РСЗО "Ураган" россияне разбрасывали мины-лепестки. Заминировали территорию также дистанционно, с помощью техники.

Все лесополосы, все леса. Все это заминировано очень тщательно. Особенно на Кременском направлении. Это будет определенной проблемой, но не такой критической, которую нельзя решить,

– подытожил Гайдай.

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