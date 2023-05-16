Об этом 24 Каналу рассказал Сергей Гайдай – экс-председатель Луганской ОВА. По его словам, в Луганске есть российское ПВО. Однако есть и вариант, что оккупанты не могут сбивать современные ракеты.

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"Паники нет", но оккупанты паникуют

Во временно оккупированном Луганске в последнее время все больше "хлопка". Да, 13 мая, взрыв прогремел в районе одного из военкоматов россиян. Паника среди оккупантов нарастает.

Мы предупреждали гражданских: если они не находятся у складов БК, казарм или штабов оккупантов, то все будет хорошо. "Хлопок" проходит на военных объектах и это подтверждают местные. Главное, что сейчас происходит – это огромное удивление (россиян – 24 Канал), мол "где наша ПВО", "ранее такого не было",

– отметил Сергей Гайдай.

Интересно и то, что в России постоянно утверждали, что их "бомбили 8 лет". На самом деле время и события показывают, чего стоят российские нарративы.

"То, что там происходило и будет происходить – это точечный "хлопок" только на военных объектах", – заверил Гайдай.

После взрывов, прогремевших в Луганске, оккупанты начали массово выключать интернет в городе. Таким образом, они пытаются защитить свои военные объекты, хотя удается им плохо.

Они понимают, что есть определенная информация изнутри оккупированной Луганской области. Если россияне видят, как люди пытаются поймать связь, вылезая на многоэтажки, то это, вероятнее всего, завершится поездкой в Луганск и их застенки. Не всегда люди возвращаются оттуда,

– подчеркнул экс-председатель Луганской ОВА.

Сергей Гайдай о реакции местных и оккупантов на взрывы в Луганске: смотреть видео

Есть ли ПВО в Луганске

Попадания в Луганске были точными и качественными. В СМИ сообщали, что летела сначала ракета-оманка, а впоследствии и Storm Shadow. Хотя официально этого не подтвердили. Возникают вопросы, временно ли оккупированные территории защищены системами ПВО.

У меня даже фото есть, как на определенных направлениях на стороне российско-оккупационных войск стоят по 4 "Бука". Это говорит о том, что либо плохо подготовленные операторы, либо они не в состоянии пока сбивать современные ракеты западного производства.

– отметил Гайдай.

Добавим, что Россия уже поспешила придумывать басни о вроде бы сбивание ракет Storm Shadow. Несмотря на то, что на самом деле нет официальных данных, что эти ракеты уже в работе Вооруженных Сил. Конечно, минобороны России не привело никаких доказательств или деталей об "эффективном уничтожении ракет".

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