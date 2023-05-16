Про це 24 Каналу розповів Сергій Гайдай – ексголова Луганської ОВА. За його словами, у Луганську є російське ППО. Однак є й варіант, що окупанти не можуть збивати сучасні ракети.

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"Панікі нєт", але окупанти панікують

У тимчасово окупованому Луганську останнім часом усе більше "бавовни". Так, 13 травня, вибух прогримів в районі одного з військкоматів росіян. Паніка серед окупантів наростає.

Ми попереджали цивільних: якщо вони не перебувають біля складів БК, казарм чи штабів окупантів, то все буде гаразд. "Бавовна" відбувається на військових об'єктах і це підтверджують місцеві. Головне, що зараз відбувається – це величезний подив (росіян – 24 Канал), мовляв "де наше ППО", "раніше такого не було",

– зазначив Сергій Гайдай.

Цікаво й те, що в Росії постійно стверджували, що їх "бомбили 8 років". Насправді час та певні події показують, чого варті російські наративи.

"Те, що там відбувалось і відбуватиметься – це точкова "бавовна" лише на військових об'єктах", – запевнив Гайдай.

Після вибухів, які прогриміли в Луганську, окупанти почали масово вимикати інтернет у місті. Таким чином вони намагаються захистити свої військові об'єкти, хоч вдається їм погано.

Вони розуміють, що є певна інформація зсередини окупованої Луганщини. Якщо росіяни бачать, як люди намагаються зловити зв'язок, вилазячи на багатоповерхівки, то це, найімовірніше, завершиться поїздкою в Луганськ та їхні катівні. Не завжди люди повертаються звідти,

– наголосив ексголова Луганської ОВА.

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Чи є ППО у Луганську

Влучання в Луганську були точними та якісними. У ЗМІ повідомляли, що летіла спочатку ракета-оманка, а згодом і Storm Shadow. Хоч офіційно цього не підтвердили. Виникають запитання, чи тимчасово окуповані території узагалі захищені системами ППО.

В мене навіть фото є, як на певних напрямках на боці російсько-окупаційних військ стоять по 4 Буки. Це говорить про те,що або погано підготовлені оператори, або вони не в змозі поки збивати сучасні ракети західного виробництва,

– зазначив Гайдай.

Додамо, що Росія уже поспішила вигадувати байки про начебто збиття ракет Storm Shadow. Попри те, що насправді не має офіційних даних, що ці ракети уже в роботі Збройних Сил. Звісно, міноборони Росії не навело жодних доказів чи деталей про "ефективне знищення ракет".

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