Про це 24 Каналу заявив ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що серед особового складу там здебільшого зеки або новомобілізовані.

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"Хоча є в нас на території окупованої Луганщини такі загони як "Барс". Але, найімовірніше, вони добираються автономно. Бо вони мають трохи краще оснащення", – розказав Гайдай.

Водночас ворог накопичує ресурси в напрямку Сватове – Куп'янськ. Ймовірно, окупанти очікують наступу української армії.

"А можливо і хочуть зробити намагання певного прориву, адже, в принципі, в них величезні втрати. Ротами, останнім часом", – наголосив ексголова Луганської ОВА.

Хочуть "покращити" позиції

Тим часом на напрямку Куп'янськ – Сватове, щодня тривають важкі бої. Водночас суттєво ворог не просувається.

"Якщо десь ворог може отримати там певний локальний "успіх" на ділянці, це дуже швидко виправляють наші Сили оборони", – наголосив він.

Поки що окупанти накопичують техніку та особовий склад.

"І збільшилася кількість обстрілів. Це свідчить про те, що вони намагаються покращити свої позиції. Суттєвих в них там "перемог" немає", – сказав Сергій Гайдай.

Яка ситуація на Луганщині: дивіться відео

Стріляють самі в себе

Переважна більшість серед російських військових – це новомобілізовані та зеки. Усе через те, що це безкоштовна сила в Росії – ресурс, який можна абсолютно не рахувати. Адже для того, щоби підготувати хороших військових – треба час.

Але підрозділів дуже багато. Як раз через те, що їх багато і між ними немає нормальної співпраці, комунікації, іноді, буквально протягом цього тижня були ситуації, коли вони один в одного просто стріляли. Тобто бій був між російськими окупаційними військами різних підрозділів,

– зауважив колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації.

За словами Гайдая, деяких окупантів просто кидають на передову і не рахуються з ними.

"Такі підрозділи як "Барс" чи там кадрові російські військові, звісно, що вони не лізуть просто так. Хтось ображений, хтось переляканий, хтось втікає. Є загранзагони. Унаслідок цього непорозуміння між підрозділами й відбувається такий от "friendly fire", – розказав він.

З чого гатять в напрямку Кремінної

Сергій Гайдай розповів, що в напрямку Кремінної більше працює артилерія і танки. Також є й авіаудари.

"Якщо взяти три напрямки Луганських – Сватівський, Кремінський і Білогорівку, то більше авіація працює по Білогорівському напрямку. А Сватове, Кремінна – це арта і танки", – додав ексголова Луганської ОВА.

Нове "гарматне м'ясо"

Водночас в напрямку Луганщини з країни-агресорки прибули військові із розладами психіки. Та тут, упевнений він, немає жодної нової тактики. Просто Росії потрібне "гарматне м'ясо". Також на війну проти України привозять декілька сотень російських зеків, які мають довічне ув'язнення.

Їм не шкода абсолютно. Ніхто їм не буде компенсувати, ніхто їх не буде нікуди відпускати. Та вони не протягнуть просто там пів року в такій активній фазі бойових дій, які нині тривають в Луганській області,

– сказав Гайдай.

Однак окупантам просто треба це "м'ясо" для того, аби десь зупиняти чи сповільнити наступ ЗСУ.

Ворожа лінія оборони Щастя – Новоайдар – Старобільськ

Росіяни, за словами ексголови Луганської ОВА, вміють дуже швидко та дуже ретельно зариватися. Вони на десятки кілометрів вирили окопи. Окрім того, окупанти поставили так звані "зуби дракона" і дроти. Водночас це, на думку Сергія Гайдая, не зупинить у сучасній війні контрнаступ, коли він почнеться на певному напрямку.

"Єдине, що, дійсно, так достатньо потужно вони зробили, і це може сповільнити трохи наступ, це те, що вони ретельно все замінували. Заміновані дороги, мости. Деякі мости невеликі вони просто підірвали", – пояснив він.

Ворог також ретельно замінував береги річок, а з ракет РСЗВ "Ураган" росіяни розкидали міни-пелюстки. Мінували територію також дистанційно, за допомогою техніки.

Всі лісосмуги, всі ліси. Все це заміновано дуже-дуже ретельно. Особливо на Кремінському напрямку. Оце буде певною проблемою, але не такою критичною, яку не можна вирішити,

– підсумував Гайдай.

Що відбувається на Луганщині