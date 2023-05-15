Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, якщо ми почали працювати по Луганську, то можливі прориви на тому напрямку.

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"Бавовна" в Луганську – підготовка поля бою

Світан зазначив, що на території авіаційного училища в Луганську було зосереджено дуже багато російських окупаційних військ. Останнім часом вони використовували це місто як військовий хаб, розташований за 100 кілометрів від лінії фронту.

За його словами, окупанти перетягли туди військову амуніцію, склади та ремонтні майстерні.

Тобто Луганськ зараз – жирна воєнна ціль для нас. Оскільки наступ уже розпочався, то, звісно, йде підготовка так званого поля бою,

– сказав полковник запасу.

За його словами, якщо ми почали "виносити" Луганськ, то прориви можуть бути і в той бік. Зокрема, вздовж Сіверського Донця можна дійти до Луганська, прикриваючись цією річкою. Це один із перспективних напрямків для прориву.

Військовий експерт зауважив, що росіяни розуміють, що подібний наш рух – на оточення Донбасу, тому намагаються якось купірувати наші війська в районі Білогорівки.

Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Які перспективи у цього напрямку

Полковник запасу пояснив, що, йдучи вздовж Сіверського Донця, нам треба укріплювати лише один фланг – той, що від Росії. А Сіверський Донець буде природною перешкодою. Тому, прикриваючись Сіверським Донцем, можна дійти до Дону. А далі вздовж Дону спуститися до Ростова. Буде такий собі рейд приблизно в понад 200 кілометрів.

Але він (рейд – 24 Канал) вирішить багато проблем. Він, по-перше, 300-тисячну армію Росії купірує в Україні,

– заявив Світан.

Тобто, наголосив він, ми відріжемо від Росії відразу все, включаючи сухопутний коридор, прикриємося Сіверським Донцем, а потім Доном, приблизно так, як зараз Дніпром. Тобто потрібно буде працювати лише з одним флангом, бо росіяни не матимуть чим форсувати Дон.

Тоді, за його словами, вся російська армія буде в оперативному оточенні. А після знищення Кримського мосту 300-тисячна армія опиниться вже у повному оточенні. Це один із варіантів, який точно є на столі у нашого головкому, все залежатиме від сил та засобів.

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