Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, йдеться лише про бронетехніку. Особового складу в окупантів достатньо і в Донецьку, і в Макіївці, і в Ясинуватій.

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Все пристріляно – ми чекаємо

Як розповів Барабаш, на Авдіївському напрямку немає ніяких так званих "приватних військових компаній". Тут воюють кадрові російські окупанти та мобілізовані. А на промзоні перебуває ворожа інтернаціональна бригада "П'ятнашка".

Раніше було багато інформації щодо концентрації значної кількості бронетехніки поблизу Верхньоторецького, що на північ від Авдіївки. Згодом в ЗСУ повідомляли, що одну танкову бригаду окупанти перекидають на Донецький напрямок.

Яка ситуація поблизу Авдіївки – розповів Барабаш: дивіться відео

Ця інформація підтвердилася. Частина з цих підрозділів перебуває в Донецьку. Інша – між Макіївкою та Ясинуватою. Українські військові прекрасно знають про розташування ворога і готові його знищувати.

Дані розвідки є. Всі знають, де вони перебувають. Вирахували усі можливі напрямки, де вони можуть застосувати бронетехніку. Все пристріляно – ми чекаємо,

– розповів Барабаш.

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