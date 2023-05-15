Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, йдеться лише про бронетехніку. Особового складу в окупантів достатньо і в Донецьку, і в Макіївці, і в Ясинуватій.
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Все пристріляно – ми чекаємо
Як розповів Барабаш, на Авдіївському напрямку немає ніяких так званих "приватних військових компаній". Тут воюють кадрові російські окупанти та мобілізовані. А на промзоні перебуває ворожа інтернаціональна бригада "П'ятнашка".
Раніше було багато інформації щодо концентрації значної кількості бронетехніки поблизу Верхньоторецького, що на північ від Авдіївки. Згодом в ЗСУ повідомляли, що одну танкову бригаду окупанти перекидають на Донецький напрямок.
Яка ситуація поблизу Авдіївки – розповів Барабаш: дивіться відео
Ця інформація підтвердилася. Частина з цих підрозділів перебуває в Донецьку. Інша – між Макіївкою та Ясинуватою. Українські військові прекрасно знають про розташування ворога і готові його знищувати.
Дані розвідки є. Всі знають, де вони перебувають. Вирахували усі можливі напрямки, де вони можуть застосувати бронетехніку. Все пристріляно – ми чекаємо,
– розповів Барабаш.
Останні новини з Авдіївки: коротко
- Українські військові продовжують обороняти Авдіївку та навколишні населені пункти від російських окупантів. Росіяни з початку повномасштабного вторгнення не можуть захопити це місто.
- Окупанти регулярно обстрілюють Авдіївку. 15 травня вони знову завдали ракетного удару по місту. Внаслідок цього загинули 4 людини.
- Місцева влада неодноразово закликала людей евакуюватися з Авдіївки. Деякі бояться виїжджати, адже не знають, де жити далі. Також в місті, звісно ж, перебуває незначна кількість "ждунів", які чекають на так званий "рускій мір".
- Про примусову евакуацію місцевих мешканців не йдеться. Адже немає законних методів здійснити такий процес. Конституція України та Женевські конвенції забороняють примусово вивозити людей навіть з таких прифронтових населених пунктів.