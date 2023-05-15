Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, речь идет только о бронетехнике. Личного состава у оккупантов достаточно и в Донецке, и в Макеевке, и в Ясиноватой.
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Все пристреляно – мы ждем
Как рассказал Барабаш, на Авдеевском направлении нет никаких так называемых "частных военных компаний". Здесь воюют кадровые российские оккупанты и мобилизованные. А на промзоне находится вражеская интернациональная бригада "Пятнашка".
Ранее было много информации о концентрации значительного количества бронетехники вблизи Верхнеторецкого, которое расположенное севернее Авдеевки. Потом в ВСУ сообщали, что одну танковую бригаду оккупанты перебрасывают на Донецкое направление.
Какая ситуация вблизи Авдеевки – рассказал Барабаш: смотрите видео
Эта информация подтвердилась. Часть этих подразделений находится в Донецке. Другая – между Макеевкой и Ясиноватой. Украинские военные прекрасно знают о расположении врага и готовы его уничтожать.
Данные разведки есть. Все знают, где они находятся. Вычислили все возможные направления, где они могут использовать бронетехнику. Все пристреляно – мы ждем,
– рассказал Барабаш.
Последние новости из Авдеевки: коротко
- Украинские военные продолжают защищать Авдеевку и окрестные населенные пункты от российских оккупантов. Россияне с начала полномасштабного вторжения не могут захватить этот город.
- Оккупанты регулярно обстреливают Авдеевку. 15 мая они снова нанесли ракетный удар по городу. В результате обстрела погибли 4 человека.
- Местные власти неоднократно призывали людей эвакуироваться из Авдеевки. Некоторые боятся уезжать, ведь не знают, где жить дальше. Также в городе, конечно же, находится незначительное количество "ждунов", которые ожидают так называемый "русский мир".
- О принудительной эвакуации местных жителей речь не идет. Ведь нет законных методов осуществить этот процесс. Конституция Украины и Женевские конвенции запрещают принудительно вывозить людей даже из таких прифронтовых населенных пунктов.