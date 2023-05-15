Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, речь идет только о бронетехнике. Личного состава у оккупантов достаточно и в Донецке, и в Макеевке, и в Ясиноватой.

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Все пристреляно – мы ждем

Как рассказал Барабаш, на Авдеевском направлении нет никаких так называемых "частных военных компаний". Здесь воюют кадровые российские оккупанты и мобилизованные. А на промзоне находится вражеская интернациональная бригада "Пятнашка".

Ранее было много информации о концентрации значительного количества бронетехники вблизи Верхнеторецкого, которое расположенное севернее Авдеевки. Потом в ВСУ сообщали, что одну танковую бригаду оккупанты перебрасывают на Донецкое направление.

Какая ситуация вблизи Авдеевки – рассказал Барабаш: смотрите видео

Эта информация подтвердилась. Часть этих подразделений находится в Донецке. Другая – между Макеевкой и Ясиноватой. Украинские военные прекрасно знают о расположении врага и готовы его уничтожать.

Данные разведки есть. Все знают, где они находятся. Вычислили все возможные направления, где они могут использовать бронетехнику. Все пристреляно – мы ждем,

– рассказал Барабаш.

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