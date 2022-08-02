ВСУ отразили штурмы на Харьковщине и возле Славянска: какая ситуация на фронте

Украинские защитники и защитницы 160 дней противостоят российскому врагу. Наши воины показывают большое мужество на поле боя.

Какая ситуация на фронте: данные Генштаба ВСУ

Вооруженные Силы имеют значительный успех на Юге Украины, особенно это касается Херсонской области – там ударили по Антоновскому мосту и освободили уже 53 населенных пункта области. В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что сегодня еще отразили штурмы на Харьковщине и возле Славянска. Какая ситуация по другим направлениям – читайте в материале.

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На Волынском и Полесском направлениях ситуация с подразделениями вооруженных сил республики беларусь в Брестской и Гомельской областях остаются без существенных изменений. беларусь продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил россии. Также сохраняется угроза ракетных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении враг не прекращает обстрелы позиций украинских войск с территории россии. Проводит воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

Ведение боевых действий с целью удержания занятых рубежей и недопущения возобновления наступления украинских сил обороны продолжаются на Слобожанском направлении. Противник также принимает меры по восполнению потерь личного состава, вооружения и военной техники.

2 августа на Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка, Чеполь, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Циркуни и Светличное. Был нанесен авиационный удар неподалеку от Верхнего Салтова.

Оккупанты хотели улучшить тактическое положение в направлении Терновая – Байрак, но в очередной раз без успеха были вынуждены отступить.

На Славянском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах некоторых населенных пунктов. Также отмечена деятельность разведывательных групп вблизи Долгенького и Долины – на данный момент группы отошли.

В то же время, на Донецком направлении россияне сосредотачивают усилия на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Они пытаются сковать действия наших войск и не допустить их опрокидывания на угрожающие направления.

Что касается Краматорского направления, там зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Верхнекаменского, Звановки и Донецкого. Враг нанес авиаудар недалеко от Серебрянки, а возле Кривой Луки вел воздушную разведку БпЛА.

Кроме того, противник попытался наступать в направлении Новолуганска – Ивано-Дарьевка. Впрочем, ВСУ дали достойный отпор.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцево, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Железного. Также противник увеличил интенсивность привлечения авиации и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы.

российская армия пыталась продвинуться в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцево и Покровское – Бахмут. Однако с потерями отошли. При этом по направлению Возрождения – Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовки.

Обстрелы зафиксированы и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны.

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