Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, добавив, что украинцам прежде всего стоит прислушиваться к официальным заявлениям военных, а не к различным манипуляциям. На всех направлениях действительно тяжелая ситуация, но ее удается контролировать.

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Что задумала Россия на поле боя

Оккупанты в течение года накапливали ресурсы, поэтому сейчас имеют инициативу благодаря профициту сил и средств. Теперь эту инициативу они пытаются реализовать.

Россияне хотят любой ценой продвинуться немного вглубь территории Украины для того, чтобы говорить, мол, украинцы якобы проигрывают, а мы давим, имеем ресурсы и так далее,

– отметил советник председателя ОПУ.

Учитывая дефицит ресурса Украины, враг хочет реализовать свои планы. Для этого существенно увеличивает линию фронта, пытается ее растянуть и так заставить Украину распределить резервы. То есть уменьшить возможность Сил обороны мобильно использовать резервы на определенных направлениях. Эта тактика вполне понятна.

Вряд ли Россия будет иметь с этого хоть какую-то пользу, но все равно продолжит давить дальше. Противник понимает, что помощь Украине разблокирована, но логистика, поставки занимают соответствующее время. Поэтому пытается его максимально использовать для своего продвижения.

Война должна быть и на территории агрессора

Россия также не сразу накопила все ресурсы. Для этого ей понадобился не один месяц. Сначала страна приняла соответствующие стратегические, тактические решения, а затем перешла к накоплению.

Сможет ли Украина удержать фронт? Безусловно. У меня нет в этом сомнений. Европа также понимает необходимость увеличить поставки оружия для Украины и такая возможность будет, ведь военные производства в Европе существенно доинвестированы,

– добавил Михаил Подоляк.

Более того, Украина будет получать не только помощь от США, но и от европейских стран. К тому же нашим партнерам стоит объяснять, что нельзя воевать со страной-агрессором только на оккупированной территории. Ведь Россия использует свою территорию для размещения дополнительных ресурсов. Если не уничтожать их там, придется это делать в прямых боестолкновениях.

"Учитывая объемы ресурсности России, ее отношение к человеческой жизни – это просто нонсенс. Думаю, ближайшие дни мы это объясним и партнеры придут к пониманию, что война должна быть паритетной, в том числе и территории агрессора", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Ситуация на фронте: коротко