Однако Вооруженные Силы Украины профессионально отреагировали, поэтому больших разрушений удалось избежать. Что еще произошло на фронте за прошедшие сутки – читайте в материале 24 Канала.

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ВСУ дают достойный отпор врагу, однако риск авиационных и ракетных ударов сохраняется

Опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины остается высокой, предупреждают в Генштабе. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах таких населенных пунктов:

Площанка,

Невское,

Краснопоповка Луганской области,

Верхнекаменное,

Парасковеевка,

Бахмут,

Клищиевка,

Водяное,

Невельское,

Марьинка

и Угледар в Донецкой области.

Украинская авиация 8 раз ударила по позициям оккупантов. Кроме того, поразила ЗРК и сбила 3 разведывательных беспилотника врага.

Ракетные войска и артиллерия ударили по 4 пунктам управления, району сосредоточения личного состава оккупантов и 2 районам сосредоточения артиллерии. Также попали в состав боеприпасов и 2 других важных объектов захватчика.

Массированная ракетная и дроновая атака

За прошедшие сутки оккупанты в который раз терроризировали украинцев ракетами и дронами. В общей сложности они нанесли 44 авиационных удара.

В том числе 18 из них – дронами-камикадзе. К счастью, ВСУ умело отработали по Shahed-136 врага и сбили их все.

Кроме того, произошло 70 пусков ракет, 47 из которых удалось уничтожить. Оккупанты 125 раз обстреляли Украину из реактивных систем залпового огня.

К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты,

– с досадой сообщили в Генштабе.

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Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – ситуация остается стабильной. Под предлогом совместных военных учений Россия наращивает авиационную группировку в Беларуси.

– ситуация остается стабильной. Под предлогом совместных военных учений Россия наращивает авиационную группировку в Беларуси. На Купянском, Лиманском и Бахмутском – оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты. Во вражеский огонь снова попали города и села Донецкой области.

– оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты. Во вражеский огонь снова попали города и села Донецкой области. На Авдеевском и Новопавловском - обстрелу подверглись следующие населенные пункты: Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Времовка.

- обстрелу подверглись следующие населенные пункты: Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Времовка. На Запорожском – от артиллерии россиян пострадали районы более 20 населённых пунктов.

– от артиллерии россиян пострадали районы более 20 населённых пунктов. На Херсонском – захватчики в очередной раз ударили по Херсону.

К слову, потери оккупантов по состоянию на 27 января ориентировочно составляют 124 710 человек. Только за предыдущее сутки ВСУ ликвидировали не менее 850 врагов.