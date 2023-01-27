Однак Збройні Сили України професійно зреагували, тому великих руйнувань вдалося уникнути. Що ще відбулося на фронті за минулу добу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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ЗСУ дають гідну відсіч ворогу, однак ризик авіаційних та ракетних ударів зберігається

Небезпека авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою, попереджають у Генштабі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян в районах таких населених пунктів:

Площанка,

Невське,

Червонопопівка Луганської області,

Верхньокам'янське,

Парасковіївка,

Бахмут,

Кліщіївка,

Водяне,

Невельське,

Мар’їнка

та Вугледар на Донеччині.

Українська авіація 8 разів ударила по позиціях окупантів. Крім того, уразила ЗРК та збила 3 розвідувальні безпілотники ворога.

Ракетні війська та артилерія вдарили по 4 пунктах управління, району зосередження особового складу окупантів та 2 районах зосередження артилерії. Також влучили у склад боєприпасів та 2 інших важливих об'єктів загарбника.

Масована ракетна та дронова атака

Минулої доби окупанти вкотре тероризували українців ракетами й дронами. Загалом вони завдали 44 авіаційних удари.

Зокрема 18 з них – дронами-камікадзе. На щастя, ЗСУ вправно відпрацювали по Shahed-136 ворога і збили їх усі.

Крім того, відбулося 70 пусків ракет, 47 з яких вдалося знищити. Окупанти 125 разів обстріляли Україну з реактивних систем залпового вогню.

На превеликий жаль, внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об’єкти,

– з прикрістю повідомили у Генштабі.

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Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – ситуація залишається стабільною. Під приводом спільних військових навчань Росія нарощує авіаційне угруповання в Білорусі.

– ситуація залишається стабільною. Під приводом спільних військових навчань Росія нарощує авіаційне угруповання в Білорусі. На Куп’янському, Лиманському та Бахмутському – окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти. Під ворожий вогонь знову потрапили міста і села Донецької області.

– окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти. Під ворожий вогонь знову потрапили міста і села Донецької області. На Авдіївському та Новопавлівському – обстрілу зазнали такі населені пункти: Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку, Вугледар, Велику Новосілку та Времівку.

– обстрілу зазнали такі населені пункти: Бердичі, Авдіївку, Водяне, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку, Вугледар, Велику Новосілку та Времівку. На Запорізькому – від артилерії росіян постраждали райони понад 20 населених пунктів.

– від артилерії росіян постраждали райони понад 20 населених пунктів. На Херсонському – загарбники вкотре вдарили по Херсону.

До слова, втрати окупантів станом на 27 січня орієнтовно складають 124 710 осіб. Тільки за минулу добу ЗСУ ліквідували щонайменше 850 ворогів.