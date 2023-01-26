Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Він спрогнозував, що найближчим часом Україна отримає від своїх західних партнерів збройну "тріаду" для виконання наступальних дій.
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Він згадав що влітку минулого року було виділено 10 мільйонів доларів на підготовку наших льотчиків. Термін їхньої підготовки щонайбільше 6 місяців. Зараз якраз минуло пів року, і наше політичне керівництво говорить про те, що наступний "Рамштайн" буде авіаційним.
"Будемо сподіватися, що до того часу наш льотний склад буде готовий", – зазначив експерт.
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Польща передасть свої Leopard у лютому
На його думку, коли буде прийматися політичне рішення про передачу авіатехніки якихось видів, вона одразу надійде разом з важкою технікою для виконання наступальних завдань та стратегічних проривів.
Саме така ймовірна "тріада" для виконання наступальних завдань – танки, бойові машини піхоти і авіація, яка прикриває все це з повітря – обговорюється нашими партнерами для надання України,
– вважає він.
За його словами, Польща зможе передати Україні свої танки Leopard ймовірно наприкінці лютого. Німеччина планує поставити нам Leopard до кінця березня, як і Велика Британія свої Challenger. Скоріш за все з цими танками надійде й авіація.
Західні винищувачі для України: останні новини
- Україна має сподівання, що наступна зустріч "Рамштайн", буде авіаційною. Кілька десятків F-16 можуть вплинути на поле бою. Ці винищувачі нам підходять ідеально, бо це наразі найрозвиненіший літак з точки зору універсальності, багатозадачності й використання номенклатури зброї.
- Після оголошення рішення про надання Україні танків Leopard 2 канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив постачання нам винищувачів. Однак радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що цілком ймовірно, що через деякий час ми все ж отримаємо бойові літаки.
- Наша держава продовжує отримувати військову допомогу від союзників. На днях весь світ сколихнули новини про танки Leopard та Abrams. Тепер же держави Європи активно обговорюють передачу винищувачів. Втім, деякі країни-члени НАТО все ще побоюються ескалації, якщо підуть на такий крок.