Про це в ефірі Національного телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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"Тема підіймалася, затихала, знову підіймалася. Без авіації неможливо побудувати досконалу систему протиповітряної оборони, тому що є винищувальне прикриття повітря, а є зенітно-ракетне. Все повинно працювати у взаємодії. Така велика держава як наша не може обійтися без літаків", – сказав Ігнат.

Союзники мають визначити тип літаків

Про надання літаків можуть оголосити на наступній зустрічі "Рамштайн". Речник Повітряних сил зазначив, що незрозуміло, наскільки реалістичним і швидким буде надання цієї техніки для України.

Навчання пілотів не розпочали. Це почнеться, коли визначать тип літаків. Найголовнішим претендентом на те, що його отримає Україна, є F-16. Він має широкий спектр авіаційного озброєння, що допоможе нам у багатьох цілях, – розповів Ігнат.

Скільки може тривати навчання пілотів для F-16

За інформацією Defense Express, базовий курс навчання на F-16 можуть отримати пілоти, які пройшли шестимісячну підготовку на турбогвинтовому Т-6 та семимісячну на реактивному Т-38 Talon. Крім цього, потрібно приблизно 2 місяці тренувань на AT-38.

Загалом тривалість курсу для F-16 становить 9 місяців. Мовиться про базову підготовку пілотів. Проте курс для українців можуть переглянути та скоротити. Юрій Ігнат розповів, що навіть у такому випадку мова б йшла про 6 місяців.

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