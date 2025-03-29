Работа вражеских ДРГ, рост штурмов: каковы действия россиян на Херсонщине и Запорожье

Враг продолжает диверсионно-разведывательные действия на Херсонщине, а на Запорожье пытается перерезать логистические пути Сил обороны. Ситуация чрезвычайно сложная, количество штурмов увеличивается.

Недавно россияне даже устроили охоту на детей с помощью БПЛА. Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин поделился с 24 Каналом анализом ситуации на Херсонском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях.

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О ситуации на Херсонщине

За последние сутки на островной зоне Херсонского направления произошло 2 штурма. Враг не прекращает попыток закрепиться и осуществить небольшие форсирования малыми группами пехоты с целью захвата плацдарма на островах или правом берегу. Однако все эти попытки заканчиваются неудачей – украинские силы уничтожают врага, как только он пытается совершать эти действия.

Это больше напоминает диверсионно-разведывательные действия, когда противник пытается "прощупать" систему наших оборонительных сооружений, инженерных заграждений и огневых средств,

– подчеркнул Волошин.

Кроме этого, враг постоянно осуществляет огневые удары по украинским позициям и населенным пунктам на правом берегу Днепра, используя артиллерию и реактивные системы залпового огня.

На левобережье у россиян расположен так называемый центр подготовки пилотов БПЛА. Они используют населенные пункты Херсонщины как тренировочный полигон. Недавно враг даже устроил охоту на детей, игравших в одном из херсонских дворов. Количество обстрелов и ударов по Херсону не уменьшается, а даже растет.

Противник активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, нанося авиаудары неуправляемыми ракетами. Самые активные оккупанты в районе Антоновского железнодорожного и автомобильного мостов. Также они иногда осуществляют переправы на острова Казацкий и Большой Ольховый. Однако в последнее время россияне не пытаются прорываться к этой островной зоне.

О ситуации в Запорожье

Относительно ситуации на Запорожском направлении, в частности Гуляйпольском и Ореховском, здесь за последние дни ситуация несколько обострилась. Враг увеличил количество штурмовых действий.

На Ореховском направлении за сутки произошло 8 штурмов. Россияне пытались продвинуться в сторону Малых Щербаков, Щербаков, Малой Токмачки и Каменского. Для этого они применяли удары управляемыми авиационными ракетами и бомбами по нашим позициям и населенным пунктам, расположенных у линии фронта.

Однако эти штурмы не принесли успеха,

– подчеркнул Владислав Волошин.

Основной целью врага является захват этих населенных пунктов и перерезание логистических путей, в частности дороги от Степного до Малых Щербаков, соединяющей Запорожье с южными направлениями.

На Гуляйпольском направлении враг пытается действовать с плацдарма, захваченного в районе Большой Новоселки. Он движется в северо-восточном направлении к Ровнополью, где также проводит штурмовые действия малыми группами пехоты с поддержкой бронетехники, беспилотников, авиаударов и артиллерийской подготовки.