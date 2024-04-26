Несмотря на ужасные обстрелы: кто и почему возвращается на деоккупированную Херсонщину

Херсонская область находится под постоянными обстрелами российских военных. Даже относительно безопасных мест в области крайне мало. Однако некоторые продолжают возвращаться в родные города и поселки.

Многие люди и не выезжали из Херсонской области, несмотря на постоянную угрозу со стороны российской армии. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, объяснив, что люди пытаются устроить свой быт и работу на месте.

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Почему местные возвращаются на Херсонщину

Власти призывают семьи с детьми не возвращаться на освобожденные части Херсонщины, в частности в прибрежные районы. Они постоянно находятся под обстрелами. В частности, в Миловской сельской военно-гражданской администрации отмечают важность соблюдения решения Совета обороны Херсонщины о принудительной эвакуации семей с детьми из прибрежных районов.

Не скажу, что массово возвращаются люди с детьми. Обычно с детьми боятся переезжать в города и поселки, в основном возвращаются в относительно спокойные общины, хотя таких довольно мало на Херсонщине, или до самого Херсона. Но также мало,

– отметила Евгения Вирлич.

В частности, на деоккупированных территориях Херсонской трудно обеспечить полноценное обучение детей. Но самое главное, что люди понимают, насколько опасным может быть это возвращение.

"В то же время люди не массово выезжают. Те, кто остались, продолжают устраивать свой быт Очень много людей возвращается без детей, или тех, кто оставил свой бизнес, пытаясь налаживать работу на месте. Есть семьи, которые частично возвращаются, то есть приезжают и снова уезжают", – рассказала журналистка.

Добавим, что есть возможность эвакуации из Херсона. Эвакуационные поезда курсируют ежедневно. Всю необходимую информацию обычно публикуют в местных телеграм-каналах и других платформах местной власти.

Что происходит на Херсонщине