Багато людей і не виїжджало з Херсонської області, попри постійну загрозу з боку російської армії. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, пояснивши, що люди намагаються влаштувати свій побут та роботу на місці.

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Чому місцеві повертаються на Херсонщину

Влада закликає родини з дітьми не повертатися на звільненні частини Херсонщини, зокрема у прибережні райони. Вони постійно перебувають під обстрілами. Зокрема, у Милівській сільській військово-цивільній адміністрації наголошують на важливості дотримання рішення Ради оборони Херсонщини про примусову евакуацію родин з дітьми з прибережних районів.

Не скажу, що масово повертаються люди з дітьми. Зазвичай з дітьми бояться переїжджати до міст та селищ, здебільшого повертаються у відносно спокійні громади, хоч таких доволі мало на Херсонщини, або до самого Херсона. Але також мало,

– зазначила Євгенія Вірлич.

Зокрема, на деокупованих територіях Херсонської важко забезпечити повноцінне навчання дітей. Але найголовніше, що люди розуміють, наскільки небезпечним може бути це повернення.

"Водночас люди не масово виїжджають. Ті, хто залишились, продовжують влаштовувати свій побут Дуже багато людей повертається без дітей, або тих, хто залишив свій бізнес, намагаючись налагоджувати роботу на місці. Є родини, які частково повертаються, тобто приїжджають та знову їдуть", – розповіла журналістка.

Додамо, що є можливість евакуації з Херсону. Евакуаційні потяги курсують щоденно. Всю необхідну інформацію зазвичай публікують у місцевих телеграм-каналах та інших платформах місцевої влади.

Що відбувається на Херсонщині