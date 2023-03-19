На Юге ВСУ прошли вражеский ЗРК "Стрела" и другую технику превратили в металлолом

Российские захватчики пытаются усилить давление на Юге. Однако и наши защитники стабильно наносят удары по врагу.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают боевую работу по тщательно выверенным объектам и пунктам базирования врага.

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Потери врага на Юге

Украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", передвижной пункт разведки и управления, танк Т-62, а также снизили артиллерийскую мощность врага на 2 артустановки.

Отметим, что в целом по состоянию на 19 марта с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 164 910 российских захватчиков и десятки тысяч вражеской техники.

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