На Юге ВСУ прошли вражеский ЗРК "Стрела" и другую технику превратили в металлолом
19 марта 2023, 15:46Читати новину українською
Источник:ОК "Юг"
Российские захватчики пытаются усилить давление на Юге. Однако и наши защитники стабильно наносят удары по врагу.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают боевую работу по тщательно выверенным объектам и пунктам базирования врага.
Смотрите также Вкусно прилетело по расположению окупантов: в Новой Каховке расцвел утренний "хлопок"
Потери врага на Юге
Украинские защитники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", передвижной пункт разведки и управления, танк Т-62, а также снизили артиллерийскую мощность врага на 2 артустановки.
Отметим, что в целом по состоянию на 19 марта с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 164 910 российских захватчиков и десятки тысяч вражеской техники.
В ОК "Юг" рассказали, какая ситуация в регионе
- Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается сложной, но контролируемой. Враг пытается усилить давление огненными поражениями в рамках контрбатарейной борьбы и с применением авиации.
- В частности, вечером 18 марта пара вражеских истребителей Су-35 нанесли удар двумя ракетами типа Х-59 в Бериславском районе Херсонской области. Одна ракета уничтожена в воздухе, другая попала в сельскохозяйственные угодья. К счастью, обошлось без потерь и разрушений.
- Также в течение суток продолжались обстрелы, но их количество несколько уменьшилось. В ОК "Юг" отметили, что раньше фиксировалось более 90, то сейчас – более 60.
- Кроме этого, оккупанты активизировали обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по акватории Днепро-Бугского лимана, в направлении Очакова и Куцурубской общины. Повреждения инфраструктуры и человеческих потерь нет.