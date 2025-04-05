"Ключевые позиции – наши": кавалер ордена Богдана Хмельницкого описал бои на фронтах

Российская армия затормозила на Покровском направлении. В то же время Силам обороны удалось восстановить контроль над ключевыми позициями и не допустить перемещения 64-тысячной вражеской группировки с Курщины.

Кавалер ордена Богдана Хмельницкого и офицер ВСУ Николай Мельник в разговоре с 24 Каналом предположил, что летом начнется адская борьба за Покровск. Захват Донетчины до сих пор остается приоритетом для России.

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Какую функцию выполняет операция ВСУ на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские войска должны оставаться на Курщине, поскольку они выполняют важную роль в сдерживании 64 тысяч российских оккупантов. По его словам, их присутствие на этом направлении делает невозможным нападения с других направлений.

Офицер ВСУ подтвердил, что на Курщине действительно было сосредоточено большое количество российских сил, особенно когда Украина контролировала Суджу. Однако на сегодня, в результате перегруппировки врага, это число уменьшилось.

Мы не должны уходить с Курщины, но решение должны принимать не политики, а военные. Интересно услышать мнение командиров относительно того, насколько целесообразно с военной точки зрения оставаться на этих рубежах,

– подчеркнул Николай Мельник.

Если бы украинские войска не сдерживали врага на Курщине, Россия могла бы с большой вероятностью перенаправить эти 64 тысячи солдат в Покровск. Ведь Донецкая область является приоритетной территорией для россиян, которую они пытаются захватить с 2022 года.

О ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении российские войска действительно затормозили.

Силы обороны Украины восстановили контроль над ключевыми позициями на оборонительных рубежах Покровска и организовали устойчивую оборону,

– отметил кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Он также предположил, что летом ожидается ожесточенная битва за Покровск, поскольку Россия, вероятно, сконцентрирует свои силы для захвата этого стратегического города.

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