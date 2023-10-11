Потеряли почти 2 батальона за неделю: почему россияне прут на Лиманско-Купянском направлении

Еще с лета продолжаются постоянные попытки россиян прорвать украинскую оборону на Лиманско-Купянском направлении. Но в последнее время наибольшие усилия враг прилагает к попыткам прорыва в районе села Макеевка Сватовского района.

После массированных штурмов российские войска смогли захватить несколько посадок, но и понесли многочисленные потери. О том, что сейчас происходит на Лиманско-Купянском направлении – читайте в материале 24 Канала.

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Россияне прут на Макеевку

В последние недели основные свои усилия российские войска сконцентрировали в районе Макеевки — небольшого села в Сватовском районе, расположенном вблизи стыка административных границ Луганской, Харьковской и Донецкой областей.

С начала октября 2023 года российские войска практически непрерывно пытаются штурмовать здесь позиции украинских военных. За это время враг даже смог несколько продвинуться в сторону Макеевки.

Наступление россиян в направлении Макеевки: смотрите карту DeepStateMAP

Это село уже пережило российскую оккупацию в 2022 году. Ровно год назад, в октябре 2022 года, во время контрнаступательной операции в районе Лимана украинские войска смогли освободить Макеевку.

С того времени линия фронта пролегала прямо рядом с селом, основные бои на этом направлении шли именно здесь. В результате пребывания в оккупации, а впоследствии и на переднем крае боев село сегодня практически уничтожено.

Журналистов туда не пускают, но в Макеевке до сих пор остаются гражданские. Местные правоохранители в это время не прекращают попыток убедить их эвакуироваться в более безопасные места – подальше от линии фронта.

Кадры одной из таких эвакуаций были опубликованы полицией Луганской области. На них можно увидеть, во что своими постоянными обстрелами россияне превратили село.

Как выглядит сегодня Макеевка: смотрите видео

Несмотря на то, что от Макеевки почти ничего не осталось, россияне не оставляют попыток снова оккупировать это село. Следует признать, что определенные успехи они имеют, но все же, как всегда, есть некоторые нюансы.

Россияне действительно смогли продвинуться рядом с Макеевкой, но как рассказали 24 Каналу бойцы Вооруженных Сил Украины по этому направлению, продвижение не слишком существенно – местами оно может достигать максимум до 500 метров.

Никакого стратегического значения такое продвижение не имеет, а тактического разве что совсем минимальное. Кроме того, в результате штурмовых действий враг несет существенные потери в технике и живой силе. О них и расскажем дальше.

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Потери врага

Как рассказали нам военные, неделя штурмовых действий вблизи Макеевки стоила россиянам потерь, которые равны половине батальона. И это только погибшие. Раненых еще около полутора батальона.

В общей сложности – это более 1 тысячи военных только за неделю. Более того, это только те данные, которые удалось идентифицировать с помощью видеоподтверждений или аудиоперехватов.

Но россияне теряют не только своих военных, но и десятки единиц техники. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский рассказал о невероятных успехах противотанкистов 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Всего за 4 дня одна только рота ПТРК бригады смогла уничтожить 25 вражеских танков. Среди них, в частности, были и самые современные российские Т-90.

Бойцы 66 ОМБр уничтожают российские танки: смотрите видео

Эта история красноречиво демонстрирует профессионализм противотанкистов 66 княжеской бригады, но также многое рассказывает и о враге, его тактике применения сил.

Враг не всегда осваивает уроки за более года полномасштабной войны, а его тактика не меняется. Учитывая численное преимущество в живой силе и бронетехнике, россияне продолжают лобовыми атаками идти вперед с надеждой, что на этот раз выйдет,

– рассказал в комментарии 24 Каналу начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Кроме того, он заметил, что российская армия продолжает использовать подразделения "Шторм Z" для "боевой разведки" – бойцов этих подразделений загоняют на минные заграждения или позиции украинской обороны с целью их обнаружения.

"Так же они используют и тяжелую технику — она идет просто колоннами. Таким образом они проводят свои лобовые атаки", — объяснил начальник пресс-службы восточной группировки войск.

К слову, невероятные результаты работы противотанкистов 66-й бригады смогли поразить даже российскую пропаганду. Настолько, что видео с ее результатами пропагандисты использовали для создания фейков о новом противостоянии между группировкой ХАМАС и Израилем.

Российские пропагандисты показали своим читателям и зрителям уничтоженный Вооруженными Силами Украины российский Т-90, утверждая, будто бы на кадрах израильский танк Merkava, уничтоженный боевиками ХАМАС "с помощью переданного Украиной оружия".



Россияне выдали свой уничтоженный танк за израильский / Скриншот с телеграма

Общая ситуация на Лиманско-Купянском направлении

Как рассказал 24 Каналу начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, на Лиманско-Купянском направлении россияне в последнее время возобновили активное применение своей авиации.

Противник "заходит" парами Су-35, также использует более старую модель Су-25, использует армейскую авиацию — вертолеты Ка-52. Враг продолжает интенсивные обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии, применяют минометы, танки, гранатометы и стрелковое оружие,

– рассказал Илья Евлаш.

Только за прошедшие сутки 9 октября произошло 12 атак противника, из которых 7 на Лиманском направлении, а еще 5 – на Купянском. Все их удалось успешно отбить. В ходе них удалось ликвидировать 139 оккупантов. Кроме того, украинские войска смогли уничтожить:

2 танка (Т-72 и Т-80),

(Т-72 и Т-80), 3 боевые бронированные машины (2 единицы БМП-2 и один БТР-80),

(2 единицы БМП-2 и один БТР-80), 4 артиллерийские пушки (2 единицы Д-20, Мста-Б),

(2 единицы Д-20, Мста-Б), 120-миллиметровый миномет ,

, 3 грузовых автомобиля, которым враг подвозил боеприпасы и личный состав к линии столкновения

Также с помощью сброса удалось повредить их радиолокационную систему "Зоопарк". Это важная цель, которая помогала врагу обнаруживать наши силы,

– рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск.



Радиолокационный комплекс "Зоопарк" / Фото российских СМИ

"Последние рывки", или какова цель наступления россиян

Илья Евлаш заметил, что под ударом российских войск сейчас не только Макеевка. Враг также пытается наступать и на села Синьковка и Ивановка Харьковской области. За счет большой концентрации собственных сил россияне пытаются продавить украинскую оборону, но безуспешно. Благодаря мужеству украинских войск, врагу приходится отходить назад.

До наступления осенних дождей осталось совсем немного времени. Так что противник делает последние такие рывки. К настоящему времени он определил именно эти населенные пункты,

– подчеркнул начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, россияне стремятся пробиться в Купянск, поскольку это важный железнодорожный узел. А именно железная дорога является важным элементом логистики оккупационных сил.

Вместо этого целью врага на юге Харьковской области является пробиться в Боровую. То есть россияне хотят дойти до реки Оскол и закрепиться по ее берегу.

Однако мы видим, что это все безуспешно – все попытки тщетны. Ранее враг пытался пробиться возле Новоегоровки, сейчас сместил акцент на эти населенные пункты, но я думаю, что успеха у него не будет и здесь,

– резюмировал Илья Евлаш.